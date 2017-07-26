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13:04 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми выстроят универсальный дворец спорта

УДС включен в перечень объектов капитального строительства.

«Бизнес-класс» рассуждает на тему строительства в Перми универсального дворца спорта. По данным издания, идея приобрела первые реальные очертания. УДС включили в предварительный перечень объектов капитального строительства. Стоимость возведения оценили в 2 млрд рублей. В документе также указана планируемая вместимость универсального дворца спорта — 10 тысяч человек.

Согласно перечню, проект планируется реализовать в 2020—2022 годах. Сейчас он находится на начальной стадии и не привязан к конкретной площадке.

Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов позитивно оценил намерения краевых властей, пишут в «БК».

По его словам, сейчас из-за отсутствия современных площадок с большой вместимостью Пермь упускает возможность проведения зрелищных концертов, шоу и спортивных мероприятий. Чем больше их станет в городе, тем выше будет привлекательность Перми, в том числе для молодежи.

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