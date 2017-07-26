В Перми выстроят универсальный дворец спорта

«Бизнес-класс» рассуждает на тему строительства в Перми универсального дворца спорта. По данным издания, идея приобрела первые реальные очертания. УДС включили в предварительный перечень объектов капитального строительства. Стоимость возведения оценили в 2 млрд рублей. В документе также указана планируемая вместимость универсального дворца спорта — 10 тысяч человек.

Согласно перечню, проект планируется реализовать в 2020—2022 годах. Сейчас он находится на начальной стадии и не привязан к конкретной площадке.

Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов позитивно оценил намерения краевых властей, пишут в «БК».