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12:57 (мск), источник: РИА Крым

Дело не в Крыме: Delta объяснила высадку россиянина из самолета

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости (Крым). Россиянин Андрей Еремин обвинил Delta Air Lines в том, что его сняли с рейса в США из-за «оккупации Крыма». В самой авиакомпании утверждают, что мужчина нарушил правила безопасности полетов.

Delta Air Lines является крупнейшей авиакомпанией мира по трем критериям: размеру воздушного флота, объему пассажироперевозок и количеству пунктов назначения. Маршрутная сеть компании охватывает страны Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна. Кроме того, запустив в 2009 году рейсы в Австралию, Delta стала первым американским перевозчиком, наладившим сообщение со всеми континентами, кроме Антарктиды.

Штаб-квартира компании расположена в города Атланта (штат Джорджия). Главный хаб Delta Air Lines находится в Международном аэропорту Хартсфилда-Джексона.

Суть скандала.

Об инциденте сообщил сам Еремин на своей странице в Facebook. Мужчина написал, что во вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta.

По словам россиянина, пассажир с соседнего места отказался сидеть с ним рядом.

«Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее», — пожаловался Еремин.

«Боже, благослови Америку. Пора ехать домой после 22 лет жизни тут», — добавил автор записи.

На пост россиянина практически сразу отреагировало российское посольство в США. Сотрудники дипмиссии перепечатали его сообщение в соцсети, сопроводив запись фразой: «Разбираемся. Delta, any comments? (есть комментарии?— Прим. ред.)».

Реакция Delta.

В авиакомпании отреагировали практически сразу. В комментариях к одной из публикаций в Twitter официальный представитель Delta написал, что сотрудники «отражают нашу культуру отношения ко всем людям с достоинством и уважением, и если мы не делаем этого, мы не делаем нашу работу».

Параллельно Delta начала проверку по факту жалобы российского гражданина.

«В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации», — говорится в заявлении, которое авиакомпания позднее предоставила РИА Новости.

В Delta отметили, что клиента допросила полиция, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту.

Дело дойдет до суда.

После этого Еремин заявил, что готов отстаивать свои права в суде.

«Я подам в суд за то, что меня оскорбили. Они (авиакомпания Delta. — Прим. ред.) мне предложили сто долларов компенсации. Я этого не прощаю», — сказал Еремин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, внятных разъяснений он от авиакомпании не получил.

«Авиакомпания не сказала ничего. Они сказали, что у них пассажир, американский гражданин, неуютно себя чувствует лететь с российским гражданином, с оккупантом Крыма», — сказал мужчина.

Скандалы с Delta Air Lines.

Delta неоднократно оказывалась в центре скандала. Последний громкий инцидент произошел в начале июля, когда бортпроводник компании разбил бутылку вина об голову буйного пассажира.

Инцидент произошел во время рейса Сиэтл — Пекин. По словам сотрудников Delta Air Lines, пассажир первого класса Джозеф Даниел Худек неожиданно бросился к выходу и начал дергать ручку двери. Стюарды попытались усадить его на место, однако он начал бить их и кидаться стеклянной посудой.

В ответ бортпроводник взял две бутылки спиртного и обрушил их на голову буйного пассажира, при этом одна из них разбилась. Дебошир не получил серьезных увечий, начав в ответ угрожать экипажу и кричать: «Да вы знаете, кто я?».

В результате пилоты приняли решение вернуться в Сиэтл и передать Худека полиции. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или штраф в размере 250 тысяч долларов.

Delta Air Lines также не раз оказывалась в центре внимания после высадок пассажиров из-за нехватки мест. Так, в начале мая бортпроводники высадили семью с двумя малолетними детьми.

Тогда семейная пара с совершеннолетним сыном купили три билета, при этом предполагалось, что еще двое детей будут сидеть на коленях у родителей. Однако старший сын улетел другим рейсом, и родители решили посадить на его место ребенка в автокресле.

Сотрудник авиакомпании попросил уступить оплаченное место другому пассажиру. После отказа пару сняли с рейса.

Позднее Delta Air Lines признала ошибку своих сотрудников и извинилась перед клиентами.

«Мы сожалеем о неудачном опыте наших клиентов на борту Delta и мы связались с ними, чтобы оплатить расходы на авиабилеты и предоставить дополнительную компенсацию», — говорилось в заявлении на официальном сайте авиакомпании.

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