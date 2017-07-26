Иркутская область вошла в тройку регионов СФО по уровню заработной платы

Иркутская область вошла в тройку субъектов Сибирского федерального округа по уровню начисленной заработной плате в январе-мае 2017 года. Согласно данным статистики, средняя зарплата в Приангарье установилась на отметке 36446 рублей. При этом самый большой доход в области зафиксирован в секторе по добыче полезных ископаемых (78823 рублей), а самый наименьший в сфере гостиничного бизнеса и общепита (16628 рублей). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Новосибирскстат.