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14:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область вошла в тройку регионов СФО по уровню заработной платы

Средняя зарплата в Приангарье за первые пять месяцев 2017 года составила 36446 рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область вошла в тройку субъектов Сибирского федерального округа по уровню начисленной заработной плате в январе-мае 2017 года. Согласно данным статистики, средняя зарплата в Приангарье установилась на отметке 36446 рублей. При этом самый большой доход в области зафиксирован в секторе по добыче полезных ископаемых (78823 рублей), а самый наименьший в сфере гостиничного бизнеса и общепита (16628 рублей). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Новосибирскстат.

Самая высокая зарплата среди регионов СФО в Красноярском крае и Томской области (38431 и 37213 рублей соответственно). Наименьший доход получают жители Алтайского края — 21355 рублей.

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