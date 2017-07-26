Иркутская область вошла в тройку регионов СФО по уровню заработной платы
Средняя зарплата в Приангарье за первые пять месяцев 2017 года составила 36446 рублей.
Средняя зарплата в Приангарье за первые пять месяцев 2017 года составила 36446 рублей.
Иркутская область вошла в тройку субъектов Сибирского федерального округа по уровню начисленной заработной плате в
Самая высокая зарплата среди регионов СФО в Красноярском крае и Томской области (38431 и 37213 рублей соответственно). Наименьший доход получают жители Алтайского края — 21355 рублей.