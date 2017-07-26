Омские власти пустили деньги на новую ветку метро
Правительство Омской области перебрасывает деньги внутри программы по строительству метро.
Правительство Омской области перебрасывает деньги внутри программы по строительству метро.
В среду, 26 июля, на заседании правительства Омской области министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев представил доклад об изменении подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области».
С мероприятий по строительству омского метро будет перенаправлено 150 тыс. рублей на строительство участка от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова».
За счет этих же средств объект будет оформлен в собственность региона. Участок первой линии омского метрополитена ждет техническая инвентаризация.