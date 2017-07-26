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13:23 (мск), источник: СуперОмск

Омские власти пустили деньги на новую ветку метро

Правительство Омской области перебрасывает деньги внутри программы по строительству метро.

Источник: Reuters

В среду, 26 июля, на заседании правительства Омской области министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев представил доклад об изменении подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области».

С мероприятий по строительству омского метро будет перенаправлено 150 тыс. рублей на строительство участка от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова».

За счет этих же средств объект будет оформлен в собственность региона. Участок первой линии омского метрополитена ждет техническая инвентаризация.

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