Волгоград возьмет в лизинг 25 автобусов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», транспорт поступит в автопарк муниципального предприятия в течение месяца. Автобусы будут переданы на баланс в конце августа или начале сентября. Транспорт будет оборудован навигационной системой ГЛОНАСС, а также системами обогрева и кондиционирования воздуха.