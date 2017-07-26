Волгоград возьмет в лизинг 25 автобусов
В качестве поставщика выступит «Волгабас».
В качестве поставщика выступит «Волгабас».
Волгоград приобретет в муниципальную собственность 25 новых низкопольных автобусов большой вместимости.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», транспорт поступит в автопарк муниципального предприятия в течение месяца. Автобусы будут переданы на баланс в конце августа или начале сентября. Транспорт будет оборудован навигационной системой ГЛОНАСС, а также системами обогрева и кондиционирования воздуха.
Добавим, что автобусы будут курсировать по наиболее востребованным в городе маршрутам. «Они способны заменить троллейбусы и трамваи в случае отключения электроэнергии на контактной сети», — добавили в мэрии.