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12:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоград возьмет в лизинг 25 автобусов

В качестве поставщика выступит «Волгабас».

Волгоград приобретет в муниципальную собственность 25 новых низкопольных автобусов большой вместимости.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», транспорт поступит в автопарк муниципального предприятия в течение месяца. Автобусы будут переданы на баланс в конце августа или начале сентября. Транспорт будет оборудован навигационной системой ГЛОНАСС, а также системами обогрева и кондиционирования воздуха.

Добавим, что автобусы будут курсировать по наиболее востребованным в городе маршрутам. «Они способны заменить троллейбусы и трамваи в случае отключения электроэнергии на контактной сети», — добавили в мэрии.

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