В «Ленте» обнаружили мясо птицы без сопроводительных документов

Сотрудники краевого Россельхознадзора во время внеплановой проверки были выявлены нарушения в супермаркете «Лента». В частности, у куриной грудки от «Пермского мясокомбината» не было сопроводительных документов.



Руководство магазина было оштрафовано на 500 рублей.