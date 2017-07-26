В «Ленте» обнаружили мясо птицы без сопроводительных документов
Один из крупнейших супермаркетов Перми нарушил ветеринарные правила, допустив до продажи куриную грудку, которая не имела необходимых документов.
Один из крупнейших супермаркетов Перми нарушил ветеринарные правила, допустив до продажи куриную грудку, которая не имела необходимых документов.
Сотрудники краевого Россельхознадзора во время внеплановой проверки были выявлены нарушения в супермаркете «Лента». В частности, у куриной грудки от «Пермского мясокомбината» не было сопроводительных документов.
Руководство магазина было оштрафовано на 500 рублей.