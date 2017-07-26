На Дону проведут энергоэффективный капремонт почти тысячи многоквартирных домов

Программа массового капремонта домов расписана на 35 лет. Уже сдано 70 объектов, еще 850 будут готовы к концу этого года, сообщили в НКО «Фонд капитального ремонта».
Так, в шестиподъездной пятиэтажке на проспекте Ленина, 31 в Аксае завершен ремонт теплоснабжения и канализации. Общая стоимость работ в данном доме — 8,5 млн рублей. Осталось установить рамки управления отоплением погодного теплового регулирования — этот элемент позволит собственникам экономить ресурсы в отопительный период. Окончание ремонтных работ запланировано на 10 октября, но директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков обещает, что дом будет полностью готов к концу лета.
Мы делаем акцент на энергоэффективном капитальном ремонте. Погодное регулирование температуры теплоносителя позволяет экономить энергоресурсы и средства собственников. Особенно в теплые зимы. Прошлый зимний сезон в этом плане был показателен: в домах, где было установлено такое оборудование, экономия составила до 30%. Погодные условия позволяют минимизировать подачу тепловой энергии от внешнего источника в дом при серьезной плюсовой температуре, таким образом, мы избегаем излишнего расхода тепловой энергии.
Благодаря новому оборудованию, совокупная экономия для собственников жилья в одном многоквартирном доме такого типа может составить 500−600 тыс. рублей в год.
«Данная система является блочной, используются датчики температуры, согласно которым, если на улице потеплело, температура становится ниже. Система отопления заменена полностью по всем квартирам, стоякам, подвалам. Осталось установить рамку управления», — рассказал директор подрядной организации Андрей Зайцев.