На Дону проведут энергоэффективный капремонт почти тысячи многоквартирных домов

Программа массового капремонта домов расписана на 35 лет. Уже сдано 70 объектов, еще 850 будут готовы к концу этого года, сообщили в НКО «Фонд капитального ремонта».



Так, в шестиподъездной пятиэтажке на проспекте Ленина, 31 в Аксае завершен ремонт теплоснабжения и канализации. Общая стоимость работ в данном доме — 8,5 млн рублей. Осталось установить рамки управления отоплением погодного теплового регулирования — этот элемент позволит собственникам экономить ресурсы в отопительный период. Окончание ремонтных работ запланировано на 10 октября, но директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков обещает, что дом будет полностью готов к концу лета.