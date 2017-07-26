«НПО Автоматики» Роскосмоса отказалось от планов проводить модернизацию трамваев
Екатеринбург. 26 июля.
Екатеринбург. 26 июля.
«Мы в этот рынок не пойдем, потому что наше предприятие делает серьезные вещи, где большая доля интеллекта, и за это мы хотим получать соответствующее вознаграждение», — сказал А. Мисюра.
Как сообщалось, «НПО Автоматики» планировало запустить производство по
Осенью 2016 года предприятие пробно проводило работы по модернизации трамвайных вагонов. В ходе ремонта специалисты планировали изготавливать новый каркас, утеплять салон специальными экологичными материалами, а также устанавливать для водителя систему микроклимата и сенсорный монитор.