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13:43 (мск), источник: Интерфакс

«НПО Автоматики» Роскосмоса отказалось от планов проводить модернизацию трамваев

Екатеринбург. 26 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — АО «НПО Автоматики» (Екатеринбург, входит в госкорпорацию «Роскосмос») отказалось от проекта капитально-восстановительного ремонта трамвайных вагонов, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мисюра журналистам в среду.

«Мы в этот рынок не пойдем, потому что наше предприятие делает серьезные вещи, где большая доля интеллекта, и за это мы хотим получать соответствующее вознаграждение», — сказал А. Мисюра.

Как сообщалось, «НПО Автоматики» планировало запустить производство по капитально-восстановительному ремонту трамвайных вагонов.

Осенью 2016 года предприятие пробно проводило работы по модернизации трамвайных вагонов. В ходе ремонта специалисты планировали изготавливать новый каркас, утеплять салон специальными экологичными материалами, а также устанавливать для водителя систему микроклимата и сенсорный монитор.

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