О проблемах с омскими ливневками знают даже в Госдуме

Источник: РИА "Новости"

Осмотрев дорогу, Бидонько буквально закидал вопросами подрядчика Якова Вагнера и первого заместителя директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина.

Так, депутат ГД призвал омичей готовить заявку для финансирование ремонта дорог в 2018 году. По словам Фомина, в следующем году еще планируется проводить ремонт дорог, а затем строительство и реконструкцию.

— Я слышал, что у вас в городе проблемы с ливневой канализацией? — спросил у омских чиновников Бидонько.

-Так точно. У нас огромная проблема с ней. По городу ливневок не более 20%. У нас стоит задача после приведения дорог в нормативное состояние строить ливневую канализацию, — заявил Евгений Фомин.

Сергей Бидонько также призвал следить за качеством ремонта, чтобы не переделывать одну и ту же дорогу каждый год.

«Средства выделяются очень большие, поэтому нужно еще обращать внимание, чтобы одну и ту же дорогу не ремонтировать каждый год. Конечно, для дорожных компаний это может быть и хорошо. Но в наших регионах часто встречаются перепады температур, поэтому надо делать качественно», — обратился к омским дорожникам депутат Бидонько.