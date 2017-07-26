О проблемах с омскими ливневками знают даже в Госдуме
В среду, 26 июля, ремонт дороги на улице 1-й Заводсой в Омске проконтролировал заместитель председателя комитета по транспорту и строительству, депутат Госдумы Сергей Бидонько.
В среду, 26 июля, ремонт дороги на улице 1-й Заводсой в Омске проконтролировал заместитель председателя комитета по транспорту и строительству, депутат Госдумы Сергей Бидонько.
Осмотрев дорогу, Бидонько буквально закидал вопросами подрядчика Якова Вагнера и первого заместителя директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина.
Так, депутат ГД призвал омичей готовить заявку для финансирование ремонта дорог в 2018 году. По словам Фомина, в следующем году еще планируется проводить ремонт дорог, а затем строительство и реконструкцию.
— Я слышал, что у вас в городе проблемы с ливневой канализацией? — спросил у омских чиновников Бидонько.
-Так точно. У нас огромная проблема с ней. По городу ливневок не более 20%. У нас стоит задача после приведения дорог в нормативное состояние строить ливневую канализацию, — заявил Евгений Фомин.
Сергей Бидонько также призвал следить за качеством ремонта, чтобы не переделывать одну и ту же дорогу каждый год.
«Средства выделяются очень большие, поэтому нужно еще обращать внимание, чтобы одну и ту же дорогу не ремонтировать каждый год. Конечно, для дорожных компаний это может быть и хорошо. Но в наших регионах часто встречаются перепады температур, поэтому надо делать качественно», — обратился к омским дорожникам депутат Бидонько.
Напомним, масштабная кампания по ремонту дорог должна завершиться 27 июля.