Корея, Бразилия и Словакия названы лидерами по импорту в Калининград
Товарооборот составил 7,2 миллиарда долларов США, грузооборот — 5,88 миллиона тонн.
Товарооборот составил 7,2 миллиарда долларов США, грузооборот — 5,88 миллиона тонн.
Корея, Бразилия и Словакия названы в числе лидеров по импорту в Калининградскую область. Это следует из отчета Калининградской областной таможни за первые 6 месяцев 2017 года.
Участники внешнеэкономической деятельности за этот период поддерживали торговые отношения со 136 странами мира. Ведущими партнерами в импорте стали Корея, Бразилия, Словакия, Китай, Германия, Польша, в экспорте — Алжир, Норвегия, Китай, Франция, Германия, Марокко.
«В основном, ввозились в регион такие товары, как кузова и части для сборки легковых автомобилей, масличные семена и плоды, мясо и пищевые мясные субпродукты, электрические машины и оборудование, механические устройства, табак. Вывозились ячмень, соевое и рапсовое масло, изделия из черных металлов, отходы пищевой промышленности, стекло и изделия из него, древесина, пластмассы и другие товары», — говорят в ведомстве.
Отметим, что основной объем таможенного декларирования приходился на таможенную процедуру «свободная таможенная зона» (51,9% от всего объема таможенных деклараций).