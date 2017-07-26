Корея, Бразилия и Словакия названы лидерами по импорту в Калининград

Корея, Бразилия и Словакия названы в числе лидеров по импорту в Калининградскую область. Это следует из отчета Калининградской областной таможни за первые 6 месяцев 2017 года.

Участники внешнеэкономической деятельности за этот период поддерживали торговые отношения со 136 странами мира. Ведущими партнерами в импорте стали Корея, Бразилия, Словакия, Китай, Германия, Польша, в экспорте — Алжир, Норвегия, Китай, Франция, Германия, Марокко.

«В основном, ввозились в регион такие товары, как кузова и части для сборки легковых автомобилей, масличные семена и плоды, мясо и пищевые мясные субпродукты, электрические машины и оборудование, механические устройства, табак. Вывозились ячмень, соевое и рапсовое масло, изделия из черных металлов, отходы пищевой промышленности, стекло и изделия из него, древесина, пластмассы и другие товары», — говорят в ведомстве.