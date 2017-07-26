Из-за погоды в шести районах Пермского края ввели режим ЧС

Погода грозит тяжёлыми последствиями для сельхозпредприятий Пермского края.

26 июля ситуацию по заготовке кормов обсудили на заседании краевого правительства.

Затяжные ливни тормозят работу. Как пояснили в пресс-службе правительства Пермского края, из-за этого аграрии рискуют лишиться субсидий из краевого бюджета. Ведь деньги дают в зависимости от выполнения плана по заготовке кормов.

«К середине июля переувлажнение почвы зафиксировано в 20 районах — на пятой части всей территории края. В шести районах введен режим чрезвычайной ситуации (Юсьвинский, Уинский, Сивинский, Пермский, Березовский, Кишертский). Техника и люди не могут выйти в поле, сельхозпредприятия заготовили только треть от необходимого по плану объема кормов, а это значит, что не все из них смогут достичь целевых показателей по сбору кормов, и должны будут вернуть субсидии бюджету. Надо защитить аграриев от этих последствий», — обрисовал ситуацию врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

С 10 августа режим ЧС введут на всей территории Прикамья. Сельхозпроизводители получат 120 млн рублей субсидий дополнительно, если поправку одобрят депутаты.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков, выступая на заседании Правительства, доложил, что неблагоприятные погодные условия привели к увеличению финансовых расходов сельхозпроизводителей, к дефициту кормов и росту их стоимости. В июле, когда качество кормовых культур максимальное, аграрии не смогли их убрать. В 18 из 35 районов края заготовлено кормов менее 30% от плана.