Из-за погоды в шести районах Пермского края ввели режим ЧС
Техника и люди не могут выйти в поле, чтобы заготовить корма для животных.
Техника и люди не могут выйти в поле, чтобы заготовить корма для животных.
Погода грозит тяжёлыми последствиями для сельхозпредприятий Пермского края.
26 июля ситуацию по заготовке кормов обсудили на заседании краевого правительства.
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«К середине июля переувлажнение почвы зафиксировано в 20 районах — на пятой части всей территории края. В шести районах введен режим чрезвычайной ситуации (Юсьвинский, Уинский, Сивинский, Пермский, Березовский, Кишертский). Техника и люди не могут выйти в поле, сельхозпредприятия заготовили только треть от необходимого по плану объема кормов, а это значит, что не все из них смогут достичь целевых показателей по сбору кормов, и должны будут вернуть субсидии бюджету. Надо защитить аграриев от этих последствий», — обрисовал ситуацию врио губернатора Пермского края Максим Решетников.
С 10 августа режим ЧС введут на всей территории Прикамья. Сельхозпроизводители получат 120 млн рублей субсидий дополнительно, если поправку одобрят депутаты.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков, выступая на заседании Правительства, доложил, что неблагоприятные погодные условия привели к увеличению финансовых расходов сельхозпроизводителей, к дефициту кормов и росту их стоимости. В июле, когда качество кормовых культур максимальное, аграрии не смогли их убрать. В 18 из 35 районов края заготовлено кормов менее 30% от плана.
Министр считает целесообразным внести изменения в краевую программу развития сельского хозяйства и увеличить страховые выплаты сельхозпредприятиям с 5 до 19 млн рублей. В случае, если режим ЧС будет продолжаться долго, — выделить средства из резервного фонда на приобретение кормов в соседних регионах.