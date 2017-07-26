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14:33 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанские врачи будут получать в среднем 46 тысяч рублей

Повышение зарплат медработникам Краснодарского края пройдет в два этапа.

Источник: ГТРК «Кубань»

Первый этап, по словам вице-губернатора Анны Миньковой, стартует 1 января 2018 года. Зарплату медикам повысят зарплату на 7,5%. Второй начнется в октябре.

«Для края сумма среднемесячного дохода к концу года должна достичь 26 000 рублей. С учетом этого показателя средняя заработная плата у врачей составит 46 800 рублей, среднего медперсонала — 23 400 рублей, младшего — 20 800 рублей», — подвела итоги Надежда Губриева, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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