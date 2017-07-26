Кубанские врачи будут получать в среднем 46 тысяч рублей
Повышение зарплат медработникам Краснодарского края пройдет в два этапа.
Повышение зарплат медработникам Краснодарского края пройдет в два этапа.
Первый этап, по словам
«Для края сумма среднемесячного дохода к концу года должна достичь 26 000 рублей. С учетом этого показателя средняя заработная плата у врачей составит 46 800 рублей, среднего медперсонала — 23 400 рублей, младшего — 20 800 рублей», — подвела итоги Надежда Губриева, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования.