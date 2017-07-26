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13:49 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область планирует разместить облигации на 5 млрд руб. осенью

Средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета области и рефинансирование текущих долгов.

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Новосибирская область планирует осенью разместить облигации на 5 млрд рублей сроком на 5 лет. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве финансов и налоговой политики региона.

«Да, планы такие есть. В сентябре — октябре планируется размещение», — сказал представитель ведомства, отметив, что средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета области и рефинансирование текущих долгов.

Ранее министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко сообщал журналистам, что в 2017 году область рассчитывает разместить облигации на 5 млрд рублей сроком на 5 лет. Он отмечал, что привлечение средств таким образом не приведет к увеличению государственного долга региона.

Объем государственного долга, по данным регионального Минфина на 1 июля, составляет 40,8 млрд рублей. Из них на государственные ценные бумаги приходится 14,8 млрд рублей, остальное составляют бюджетные кредиты.

В настоящее время в обращении находятся три эмиссии облигаций Новосибирской области. Две из них на 5 млрд рублей должны быть погашены в 2018 и 2021 годах, третья — на 7 млрд рублей — в 2019 году.

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