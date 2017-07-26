В Новосибирске планируют открыть четвертую социальную ярмарку

В Новосибирске появится новая площадка для реализации продуктов питания по сниженным ценам. Об этом сообщил сегодня губернатор Владимир Городецкий.

Продавцы на социальных ярмарках избавлены от ряда расходов, поэтому цена товаров на 15−20% ниже среднерыночных. Если при мониторинге цен выявляются нарушения, договор с торговцами незамедлительно расторгается, отметил глава региона.

Место и сроки открытия новой ярмарки Владимир Городецкий не уточнил. Одно из главных условий — транспортная доступность объекта как для покупателей, так и для продавцов.

В Новосибирске уже работают областная социальная продовольственная ярмарка на территории Калининского района (ул. Красных зорь, 1/3), ее товарооборот в 2016 году составил 216,5 млн руб. У городской социальной ярмарки на ул. Большевистской, 131 — 229,2 млн руб., у городской социальной продовольственной ярмарки на ул. Петухова, 69 — 508,3 млн руб.

По итогам первого полугодия 2017 года товарооборот всех трех ярмарок составил 473 млн руб.