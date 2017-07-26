Пермский ЕРЦ признали банкротом
С подачи ЧОПа.
С подачи ЧОПа.
Арбитражный суд Пермского края признал «Единый расчетный центр» банкротом. Оператор по приему коммунальных платежей только в 2016 году понес убытки почти на 12 миллионов рублей.
С иском в суд против ЕРЦ обратилось «Частное охранное предприятие «Служба инкассации». ЧОПовцы не получили от оператора 352 тысячи рублей, передает «Уралинформбюро».
По материалам суда, бывший собственник ЕРЦ Олег Балашов назначен ликвидатором предприятия. К слову, Балашов являлся совладельцем компании ООО «Информационно-расчетный центр-Прикамье», в отношении которого сейчас введена процедура наблюдения.