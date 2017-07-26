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14:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пермский ЕРЦ признали банкротом

С подачи ЧОПа.

Арбитражный суд Пермского края признал «Единый расчетный центр» банкротом. Оператор по приему коммунальных платежей только в 2016 году понес убытки почти на 12 миллионов рублей.

С иском в суд против ЕРЦ обратилось «Частное охранное предприятие «Служба инкассации». ЧОПовцы не получили от оператора 352 тысячи рублей, передает «Уралинформбюро».

По материалам суда, бывший собственник ЕРЦ Олег Балашов назначен ликвидатором предприятия. К слову, Балашов являлся совладельцем компании ООО «Информационно-расчетный центр-Прикамье», в отношении которого сейчас введена процедура наблюдения.

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