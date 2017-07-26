КЖД снова изменила расписание электричек на День ВМФ

Калининградская железная дорога снова изменила расписание пригородных поездов на Балтийском направлении в День ВМФ, 30 июля, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в отделе корпоративных коммуникаций предприятия в среду.

Скорректировано время отправления утренних поездов из Калининграда: с Южного вокзала — в 7:05 и 8:20, с Северного вокзала — в 7:40 и 8:45.

Время отправления из Балтийска в Калининград не меняется — 14:00, 16:00 и 18:30 (все три дополнительных поезда идут до Южного вокзала).

Напоминаем, что в связи с назначением дополнительных поездов, 30 июля отменяется курсирование воскресного рельсобуса, отправлением из Калининграда в 9:05, из Балтийска — в 16:35.

Напоминаем также, что в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня ВМФ, курсирование поездов сообщением Калининград — Черняховск и Черняховск — Калининград (время отправления из Калининграда в 8:50, из Черняховска в 12:40) переносится с воскресенья, 30 июля, на субботу — 29 июля.