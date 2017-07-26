КЖД снова изменила расписание электричек на День ВМФ
Скорректировано время отправления утренних поездов из Калининграда.
Скорректировано время отправления утренних поездов из Калининграда.
Калининградская железная дорога снова изменила расписание пригородных поездов на Балтийском направлении в День ВМФ, 30 июля, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в отделе корпоративных коммуникаций предприятия в среду.
Скорректировано время отправления утренних поездов из Калининграда: с Южного вокзала — в 7:05 и 8:20, с Северного вокзала — в 7:40 и 8:45.
Время отправления из Балтийска в Калининград не меняется — 14:00, 16:00 и 18:30 (все три дополнительных поезда идут до Южного вокзала).
Напоминаем, что в связи с назначением дополнительных поездов, 30 июля отменяется курсирование воскресного рельсобуса, отправлением из Калининграда в 9:05, из Балтийска — в 16:35.
Напоминаем также, что в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня ВМФ, курсирование поездов сообщением Калининград — Черняховск и Черняховск — Калининград (время отправления из Калининграда в 8:50, из Черняховска в 12:40) переносится с воскресенья, 30 июля, на субботу — 29 июля.
С полным графиком движения пригородных поездов можно ознакомиться в Справке «Нового Калининграда. Ru».