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14:42 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске к Дню города очистят реку Миасс и благоустроят набережную

В Челябинске на набережной реки Миасс у Органного зала появится сквер и прогулочная зона для жителей и гостей города.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В настоящий момент на данном участке идут работы по благоустройству. Градоначальник Евгений Тефтелев лично побывал на месте и дал несколько поручений своим подчиненным.

«Территория на набережной у Органного зала всегда была одним из любимых мест отдыха у горожан. Уверен, что после работ по благоустройству станет еще более удобным и привлекательным. Город вместе с общественными организациями достаточно активно сейчас этим занимается. Проект хороший, осенью челябинцы смогут оценить результаты реконструкции», — отметил он.

По плану будут устроены газоны, облицована клумба напротив органного зала, установлены скамьи, урны и новые четырехрожковые светильники, изготовленные в традициях каслинского литья. Рядом с «Родиной» расширят парковочную зону. На набережной обновят покрытие, восстановят гранитное и чугунное ограждение.

Кроме того, продолжается очистка акватории реки. В ближайшее время будет выкошен камыш.

Евгений Тефтелев поручил главному архитектору города Николаю Ющенко подумать над оформлением прогулочной зоны, а дорожникам — приступать к ремонту дорожного полотна по улице 8 Марта на участке от улицы Кирова до Торгового центра.

Отметим, что работы по благоустройству набережной планируется завершить к 1 сентября. А открытие сквера приурочить ко Дню города.

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