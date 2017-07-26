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14:43 (мск), источник: Om1.ru

Депутаты Госдумы проверят отремонтированные омские дороги

В Омск приедут депутаты Госдумы Сергей Бидонько и Александр Жуков.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 26 июля, в Омске пройдет протокольное совещание на тему хода реализации федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги». Напомним, капитальный ремонт в Омске выполнен уже на 98% процентов, осталось уложить второй слой на двух улицах.

В совещании примут участие депутаты Государственной Думы РФ Сергей Бидонько и Александр Жуков, представители регионального Министерства строительства и ЖКК и мэрии Омска, сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе Минстроя.

Сегодня в Омске проходит инспекционная проверка отремонтированных объектов в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Так, чиновники и депутаты посетят приведенные в порядок улицы Заводскую и Маршала Жукова.

Напомним, по программе в список городских дорог, подлежащих ремонту, попали 33 объекта, что составляет около 1 миллиона квадратных метров. На проект было выделено 1 миллиард рублей. Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» направлена на снижение аварийности и числа ДТП и действует до 2025 года. За весь период в город планируют капитально отремонтировать более 150 дорог.

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