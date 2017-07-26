Депутаты Госдумы проверят отремонтированные омские дороги

Источник: Om1.ru

Сегодня, 26 июля, в Омске пройдет протокольное совещание на тему хода реализации федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги». Напомним, капитальный ремонт в Омске выполнен уже на 98% процентов, осталось уложить второй слой на двух улицах.

В совещании примут участие депутаты Государственной Думы РФ Сергей Бидонько и Александр Жуков, представители регионального Министерства строительства и ЖКК и мэрии Омска, сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе Минстроя.

Сегодня в Омске проходит инспекционная проверка отремонтированных объектов в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Так, чиновники и депутаты посетят приведенные в порядок улицы Заводскую и Маршала Жукова.