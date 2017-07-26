Мэрия Екатеринбурга назвала цены на повременную оплату проезда

Об этом в программе «Итоги недели» на Четвертом канале сообщил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов.

Добровольцам было выдано 107 карт, согласно статистике мэрии за неделю, активно ими пользуются 60 человек. Большинство использует тарифный план в 30 минут и успевает сделать за это время три пересадки.

«Карты, по которым ездят добровольцы, выглядят немного нестандартно, они зеленого цвета с обратной стороны. На карте зашито два варианта тарифа: на 30 и 60 минут. Что касается обратной связи, мы надеемся получить информацию и от людей, они должны заполнить определенную анкету, и от кондукторов, и, самое главное, от системы, которая контролирует оплату, позволяет оценить, сколько людей ездит, где они делают пересадку, каким тарифным планом пользуются», — пояснил Игорь Федотов.

Два тарифных плана предусматривают оплату проезда за 30 минут — 28 рублей, 60 минут — 40 рублей.

«Эти суммы рассчитывались достаточно давно, проведена большая работа. Мы считаем, что они подтверждаются и потребностью горожан, и экономической обоснованностью для транспортных предприятий», — пояснил председатель комитета по транспорту.

Сейчас испытания проводятся на Трамвайно-троллейбусном управлении, однако уже с 15 августа к ним присоединят автобусы МОАП, а затем коммерческий транспорт.