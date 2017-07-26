Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "Турецкие авиалинии" устроили россиянам "хаммам" на борту
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Снятый с рейса россиянин рассказал, кто назвал его оккупантом
Покупателей жилья защитит новый закон
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Политические битвы
10Землетрясение в Эгейском море
14:50 (мск), источник: УралПолит.ру

Мэрия Екатеринбурга назвала цены на повременную оплату проезда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля, ИА УралПолит.Ru. Во время первой недели тестирования повременного тарифа в уральской столице технических проблем не возникло.

Об этом в программе «Итоги недели» на Четвертом канале сообщил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов.

Добровольцам было выдано 107 карт, согласно статистике мэрии за неделю, активно ими пользуются 60 человек. Большинство использует тарифный план в 30 минут и успевает сделать за это время три пересадки.

«Карты, по которым ездят добровольцы, выглядят немного нестандартно, они зеленого цвета с обратной стороны. На карте зашито два варианта тарифа: на 30 и 60 минут. Что касается обратной связи, мы надеемся получить информацию и от людей, они должны заполнить определенную анкету, и от кондукторов, и, самое главное, от системы, которая контролирует оплату, позволяет оценить, сколько людей ездит, где они делают пересадку, каким тарифным планом пользуются», — пояснил Игорь Федотов.

Два тарифных плана предусматривают оплату проезда за 30 минут — 28 рублей, 60 минут — 40 рублей.

«Эти суммы рассчитывались достаточно давно, проведена большая работа. Мы считаем, что они подтверждаются и потребностью горожан, и экономической обоснованностью для транспортных предприятий», — пояснил председатель комитета по транспорту.

Сейчас испытания проводятся на Трамвайно-троллейбусном управлении, однако уже с 15 августа к ним присоединят автобусы МОАП, а затем коммерческий транспорт.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», повременная оплата проезда вводится на общественном транспорте Екатеринбурга в рамках подготовки к транспортной реформе 2019 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Прокуратура организовала проверку в связи с возможным загрязнением Городского пруда в Екатеринбурге
ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь