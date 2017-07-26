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15:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

УФАС не видит нарушений в повышении платы за проезд в Челябинске

Зато подорожание проезда в маршрутках Магнитогорска незаконно.

Источник: РИА "Новости"

Челябинск, 26 июля, — Екатерина Степанюк, «АиФ-Челябинск».

Антимонопольщики не вправе инициировать проверку подорожания стоимости проезда в общественном транспорте Челябинска, которое произойдёт 1 августа, так как муниципальный транспорт в городе работает по нерегулируемым тарифам, сообщила руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова.

«Перевозчики нерегулируемых муниципальных маршрутов совершенно свободны и могут самостоятельно принимать решение о повышении тарифов. Однако если предприниматели сделают это синхронно, повысив плату за проезд в транспорте до одной цены, антимонопольный орган исследует эту ситуацию на признаки сговора, как это было весной с маршрутными такси в Магнитогорске, — пояснила Анна Козлова. — По итогам проверки там было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. О снижении стоимости проезда в Магнитогорске речи не идёт, так как прошло много времени и ситуация на рынке могла измениться. Скорее всего, перевозчикам грозит штраф».

В конце февраля — начале марта 2017 года проезд в 11 маршрутках Магнитогорска одновременно вырос с 20 до 25 рублей. По расчётам антимонопольщиков, подорожание оказалось в два раза выше уровня инфляции. Перевозчиков подозревают в создании картеля. Сейчас УФАС завершает подготовку документов с претензиями к маршрутчикам. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

«При этом недавнее повышение стоимости проезда в маршрутных такси Челябинска с 20 до 23 рублей было экономически обосновано», — уточнила Анна Козлова.

Напомним, с 1 августа проезд в общественном транспорте Челябинска вырастет до 23 рублей. Что будет с льготным проездом, в администрации города пока сказать затрудняются.

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