Московские небоскребы вошли в двадцатку самых дорогих в мире
Стоимость квадратного метра продолжает расти.
Стоимость квадратного метра продолжает расти.
Москва по итогам I полугодия 2017 года вошла в топ-20 городов мира с самыми дорогими небоскребами, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.
Средняя стоимость 1 кв. м в небоскребах «Москва-Сити» составила $7,5 тысяч. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года цена изменилась на $150−200, сообщает РБК.
Самой дорогой коммерческой недвижимостью являются небоскребы в Гонконге. Их цена достигла $86 тыс. за 1 кв.м.
Вторую строчку рейтинга занял Токио, где средняя цена составила $53 тыс. за 1 кв. м. В первую пятерку рейтинга также вошли Манхэттен в
Ниже Москвы в рейтинге оказались только Дубай ($7 тыс. за 1 кв.м) и Мумбаи ($6 тыс. за 1 кв.м).
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