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16:48 (мск), источник: Практика

Московские небоскребы вошли в двадцатку самых дорогих в мире

Стоимость квадратного метра продолжает расти.

Москва по итогам I полугодия 2017 года вошла в топ-20 городов мира с самыми дорогими небоскребами, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Средняя стоимость 1 кв. м в небоскребах «Москва-Сити» составила $7,5 тысяч. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года цена изменилась на $150−200, сообщает РБК.

Самой дорогой коммерческой недвижимостью являются небоскребы в Гонконге. Их цена достигла $86 тыс. за 1 кв.м.

Вторую строчку рейтинга занял Токио, где средняя цена составила $53 тыс. за 1 кв. м. В первую пятерку рейтинга также вошли Манхэттен в Нью-Йорке ($40 тыс. за 1 кв. м), Сан-Франциско ($27 тыс. за 1 кв. м) и лондонский Сити ($26 тыс. за 1 кв. м).

Ниже Москвы в рейтинге оказались только Дубай ($7 тыс. за 1 кв.м) и Мумбаи ($6 тыс. за 1 кв.м).

Запись Московские небоскребы вошли в двадцатку самых дорогих в мире впервые появилась Практика.

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