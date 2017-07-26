В Башкирии подешевела продуктовая корзина

Источник: Башинформ

Больше всего за неделю упала в цене свежая белокочанная капуста — на 21,5 процента — до 23,78 рубля за килограмм.

На семь с небольшим процентов стали дешевле за это время морковь и яблоки — в среднем 44,06 и 98,28 рубля за килограмм, соответственно.

В пятерке самых подешевевших продуктов картофель — 31,87 рубля за килограмм и гречневая крупа-ядрица. Недельное снижение цен составило 5,2 и 3,6 процента, соответственно.

В перечень ставших дешевле продуктов попали: яйца, репчатый лук, сливочное и подсолнечное масло, сыры, куры, свинина, хлеб, говядина, стерилизованное молоко, пшено и булочные изделия. Снижение цен на эти продукты варьируется от 0,2 до 2,6 процента.

Неизменной за неделю осталась в республике лишь стоимость соли и баранины.

Больше всего с 17 июля подорожал сахар — на 2,8 процента — в среднем до 44,30 рубля за килограмм.

На условном втором месте вермишель — 45,89 рубля за килограмм (+1,3 процента). На третьем — мороженая неразделанная рыба — 131,38 рубля за килограмм (+1,2 процента).