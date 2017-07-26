Более 20 нестационарных торговых объектов демонтировано в Канавинском районе Нижнего Новгорода с 1 по 25 июля

Согласно сообщению, демонтаж незаконно установленных и размещенных нестационарных торговых объектов (НТО) на территории района ведется постоянно. На данный момент демонтированы объекты на улице Движенцев, д.16., Ухтомского, д.16., Гордеевская, д.16., Совнаркомовская д.16., Вокзальная, д.16., Карла Маркса д.16., Советская, д. 20.

Первый заместитель главы районной администрации Михаил Шаров в ходе объезда также обратил внимание ответственных лиц на то, что территория, освобождаемая от незаконно установленных киосков, должна быть приведена в порядок и благоустроена.

Как сообщает администрация, до 1 октября в Канавинском районе в добровольном и принудительном порядке будут демонтированы около 100 подобных объектов.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода намерена демонтировать 231 нестационарный торговый объект до конца 2017 года.

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