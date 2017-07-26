В «Водоканале» рассказали, зачем покупают стаканы и ложки с янтарём за 1,5 млн

Чайные наборы и ложки с янтарём, на которые калининградский «Водоканал» потратит 1,5 млн, подарят делегациям из других регионов России. Об этом Клопс.Ru сообщил пресс-секретарь организации Александр Небесихин.

Сувениры получат гости отраслевого мероприятия, которое пройдёт в Калининграде в сентябре. Его организует Российское объединение водоснабжения и водоотведения. Калининградский «Водоканал» выступит соорганизатором и примет представителей аналогичных организаций из других регионов.

Ранее на портале госуслуг появились тендеры на закупку 500 чайных наборов и такого же количества ложек с янтарём. Общая сумма закупки составляет 1,5 млн рублей. В 2016 году РБК сообщал о том, что предприятие выделило 3,2 млн рублей на банкет и концерт по случаю 70-летия предприятия. Аукцион выиграла компания, учредителем которой являлась бывшая жена главы Калининграда Александра Ярошука. В 2015 году региональное отделение ОНФ обратилось в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться в миллионных тратах «Водоканала» на мебель, банкеты и такси.