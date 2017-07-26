Метрополитен считает, что жетон в 2018 году должен стоить 50 рублей

Источник: РИА "Новости"

На текущий год она составляла 49 рублей.

О заявке предприятия на 2018 год рассказал журналистам 26 июля глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин. Согласно отчету ведомства, на 2017 год была установлена планка в 49 рублей, при этом проезд стоит 45 рублей.

Как известно, Смольный никогда не устанавливает окончательный тариф, равный экономически обоснованному, выпадающие доходы метрополитену компенсируют за счет субсидий.

Цену жетона для граждан определяют исходя из возможностей бюджета по предоставлению этой субсидии.