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16:55 (мск), источник: Фонтанка

Метрополитен считает, что жетон в 2018 году должен стоить 50 рублей

«Петербургский метрополитен» заявил о повышении экономически обоснованной стоимости проезда до 50 рублей.

Источник: РИА "Новости"

На текущий год она составляла 49 рублей.

О заявке предприятия на 2018 год рассказал журналистам 26 июля глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин. Согласно отчету ведомства, на 2017 год была установлена планка в 49 рублей, при этом проезд стоит 45 рублей.

Как известно, Смольный никогда не устанавливает окончательный тариф, равный экономически обоснованному, выпадающие доходы метрополитену компенсируют за счет субсидий.

Цену жетона для граждан определяют исходя из возможностей бюджета по предоставлению этой субсидии.

Дмитрий Коптин также отметил, что при обосновании предельного тарифа, а 2017 год метрополитен завысил свои предполагаемые расходы на 688 млн рублей. Так же поступил и Пассажиравтотранс — из его прогнозных расходов комитет не принял 172 млн рублей.

Комментарии
1
Алексей Петров
500. мелочиться не надо.
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