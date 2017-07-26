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18:04 (мск), источник: БЕЛТА

МАРТ скорректировал цены на природный газ для отдельных категорий пользователей

Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало цены на природный газ для отдельных категорий пользователей. Это предусмотрено постановлением от 20 июля 2017 года № 40, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Источник: Reuters

Документом установлены предельные максимальные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость за 1 тыс. куб.м в размере Br334,66 для юридических лиц системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих ЖКУ, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения, в том числе проживающего в жилищном фонде, техническое обслуживание которого осуществляется юридическими лицами, не входящими в систему Минжилкомхоза. Потребленный объем природного газа в 2016 году не должен превышать 500 млн куб.м.

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Такая же цена установлена для товариществ собственников, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при аналогичном потребленном объеме.

По такой же цене за природный газ будут платить юридические лица, индивидуальные предприниматели при потребленном объеме в 2016 году от 500 и свыше млн куб.м.

Документом установлены предельные максимальные цены на природный газ для новой категории пользователей — юридических лиц Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Для них стоимость составит Br335,75 без НДС за 1 тыс. куб.м.

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