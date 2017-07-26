Новый пассажирский терминал «Храброво» начал работать на вылет

Источник: Калининград.Ru

Новый терминал «Храброво» начал обслуживать вылетающих пассажиров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе аэропорта.

После регистрации пассажиры рейса S7 68 в Москву первыми прошли предполётный досмотр в зоне, расположенной на втором этаже терминала под куполом. Затем они отправились в новый зал вылета внутренних линий, где ожидали отправления. К самолёту их доставили на автобусе. Воздушное судно взлетело в 15:21.

В пресс-службе отмечают, что посадку на внутренние линии будут постепенно переводить в новый терминал. Ежедневно оттуда начнут отправлять по несколько рейсов, и со временем их количество увеличится.

Руководство «Храброво» рассчитывает, что все рейсы, в том числе и международные, окончательно будут переведены в терминал в течение двух-трёх недель. Уже сейчас вход и выход из аэровокзала производится через новое здание. Информацию о взлёте и вылете можно узнать на табло, по громкой связи и при регистрации.