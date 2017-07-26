Новый пассажирский терминал «Храброво» начал работать на вылет
Через три недели здание будет обслуживать международные рейсы.
Через три недели здание будет обслуживать международные рейсы.
Новый терминал «Храброво» начал обслуживать вылетающих пассажиров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
После регистрации пассажиры рейса S7 68 в Москву первыми прошли предполётный досмотр в зоне, расположенной на втором этаже терминала под куполом. Затем они отправились в новый зал вылета внутренних линий, где ожидали отправления. К самолёту их доставили на автобусе. Воздушное судно взлетело в 15:21.
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Руководство «Храброво» рассчитывает, что все рейсы, в том числе и международные, окончательно будут переведены в терминал в течение
Открытие пассажирского терминала «Храброво» неоднократно переносили. Сперва руководство аэропорта обещало завершить реконструкцию к майским праздникам. После этого торжественный момент отложили до 1 июня. В начале лета новые помещения аэровокзала