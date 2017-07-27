ФАС отстояла в суде решение о снижении тарифа на воду в Воронеже

Источник: РИА "Воронеж"

Федеральная антимонопольная служба отстояла в суде решение о снижении тарифа на водоснабжение для жителей Воронежской области на 14,2%, сообщила пресс-служба ФАС России в среду, 26 июля. Суд первой инстанции, а потом Девятый арбитражный апелляционный суд отказали ООО «РВК-Воронеж» в попытке оспорить решение антимонопольного ведомства и признали решение ФАС России законным.

Областное управление по госрегулированию тарифов снизило тарифы на водоснабжение на 14,2% в марте 2016 года. В антимонопольной службе предположили, что ООО «РВК-Воронеж» включило в тарифы необоснованные расходы на 241 млн рублей. ФАС России предписала региональному тарифному органу исключить эту сумму из тарифов ООО «РВК-Воронеж» на 2016 год.

— Антимонопольная служба продолжит применять подходы, которые были использованы при рассмотрении тарифного спора между ООО «РВК-Воронеж» и регулятором. Стоит обратить внимание органов тарифного регулирования в субъектах России на сложившуюся судебную практику и практику правоприменения ФАС России, — рассказала начальник управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.