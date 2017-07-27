Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Порошенко пригрозил Кремлю
Как использовать для хранения место вокруг окна
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Эксперт: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Богатый жених предложил Волочковой выйти замуж - СМИ
СМИ: ведущий Антон Привольнов развёлся с супругой
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Машины смертников «Исламского государства»
09:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

ФАС отстояла в суде решение о снижении тарифа на воду в Воронеже

Требования водоканала не удовлетворили.

Источник: РИА "Воронеж"

Федеральная антимонопольная служба отстояла в суде решение о снижении тарифа на водоснабжение для жителей Воронежской области на 14,2%, сообщила пресс-служба ФАС России в среду, 26 июля. Суд первой инстанции, а потом Девятый арбитражный апелляционный суд отказали ООО «РВК-Воронеж» в попытке оспорить решение антимонопольного ведомства и признали решение ФАС России законным.

Областное управление по госрегулированию тарифов снизило тарифы на водоснабжение на 14,2% в марте 2016 года. В антимонопольной службе предположили, что ООО «РВК-Воронеж» включило в тарифы необоснованные расходы на 241 млн рублей. ФАС России предписала региональному тарифному органу исключить эту сумму из тарифов ООО «РВК-Воронеж» на 2016 год.

— Антимонопольная служба продолжит применять подходы, которые были использованы при рассмотрении тарифного спора между ООО «РВК-Воронеж» и регулятором. Стоит обратить внимание органов тарифного регулирования в субъектах России на сложившуюся судебную практику и практику правоприменения ФАС России, — рассказала начальник управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.

ФАС России занимается тарифным регулированием с июля 2015 года. До этого ее функции выполняла Федеральная служба по тарифам (ФСТ), которая теперь вошла в состав ФАС. По мнению сотрудников Росводоканала, новая практика регулирования тарифов поможет сделать их более прозрачными для граждан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
Суд отправил под стражу вице-губернатора Приморья Вишнякова
«Ъ» узнал о попытках авиакомпаний РФ остановить отток пилотов
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь