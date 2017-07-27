ФАС отстояла в суде решение о снижении тарифа на воду в Воронеже
Требования водоканала не удовлетворили.
Требования водоканала не удовлетворили.
Федеральная антимонопольная служба отстояла в суде решение о снижении тарифа на водоснабжение для жителей Воронежской области на 14,2%, сообщила
Областное управление по госрегулированию тарифов снизило тарифы на водоснабжение на 14,2% в марте 2016 года. В антимонопольной службе предположили, что ООО «РВК-Воронеж» включило в тарифы необоснованные расходы на 241 млн рублей. ФАС России предписала региональному тарифному органу исключить эту сумму из тарифов ООО «РВК-Воронеж» на 2016 год.
— Антимонопольная служба продолжит применять подходы, которые были использованы при рассмотрении тарифного спора между ООО «РВК-Воронеж» и регулятором. Стоит обратить внимание органов тарифного регулирования в субъектах России на сложившуюся судебную практику и практику правоприменения ФАС России, — рассказала начальник управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.
ФАС России занимается тарифным регулированием с июля 2015 года. До этого ее функции выполняла Федеральная служба по тарифам (ФСТ), которая теперь вошла в состав ФАС. По мнению сотрудников Росводоканала, новая практика регулирования тарифов поможет сделать их более прозрачными для граждан.