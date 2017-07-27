Улицу Заки Валиди в Уфе частично закроют до конца июля
В Уфе до 30 июля будут частично перекрывать улицу Заки Валиди. Движение будет ограничено в связи с ремонтом, сообщили в администрации столицы.
В Уфе до 30 июля будут частично перекрывать улицу Заки Валиди. Движение будет ограничено в связи с ремонтом, сообщили в администрации столицы.
«Закрытие производится по ходу ремонтных работ поквартально по половине проезжей части улицы», — говорится в сообщении
За это время на Заки Валиди планируют частично поменять асфальтобетонное покрытие.