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06:58 (мск), источник: PROUFU.ru

Улицу Заки Валиди в Уфе частично закроют до конца июля

В Уфе до 30 июля будут частично перекрывать улицу Заки Валиди. Движение будет ограничено в связи с ремонтом, сообщили в администрации столицы.

«Закрытие производится по ходу ремонтных работ поквартально по половине проезжей части улицы», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

За это время на Заки Валиди планируют частично поменять асфальтобетонное покрытие.

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