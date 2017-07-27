На Среднем Урале разработали правила для киосков и ларьков
На днях совет экспертов завершил очередной этап оценки регулирующего воздействия (ОРВ) документа, который должен навести порядок в нестационарной торговле на территории Свердловской области.
На днях совет экспертов завершил очередной этап оценки регулирующего воздействия (ОРВ) документа, который должен навести порядок в нестационарной торговле на территории Свердловской области.
Речь идет о проекте постановления правительства, цель которого — сформулировать правила, по которым муниципалитеты будут размещать лотки, киоски и павильоны.
Сейчас проблем в этой сфере предостаточно. У одних предпринимателей земля находится в пользовании на основании договоров аренды, у других они истекли и чиновники отказываются продлевать, у третьих объекты вообще установлены без всяких документов.
Показателен недавний судебный прецедент в Сысерти: комитет по управлению муниципальным имуществом вдруг решил, что вещевой павильон, совмещенный с конечной остановкой двух автобусных маршрутов, портит внешний вид местности, его нужно убрать, а предпринимателя переселить под крышу торгового центра. Сначала чиновники в одностороннем порядке расторгли бессрочный договор аренды земли, потом подали иск в арбитражный суд с требованием обязать владельца павильона освободить участок. Предпринимателю пришлось просить помощи у регионального
Новый документ, по идее, должен защитить малый бизнес от такого произвола со стороны местных властей. Но эксперты сомневаются, что он сможет оправдать все надежды. Первоначальная версия постановления, к примеру, предполагала, что земля под любой объект может быть выделена только на торгах.
— Это же абсурд, — считает сопредседатель Свердловского областного отделения «Опоры России» Дмитрий Ханин. — Представляете, человеку, захотевшему продать свою картину или поделку из камня на «Аллее мастеров» в Екатеринбурге, придется подавать заявку на аукцион и ждать по меньшей мере четыре месяца, пока его проведут…
Разработчики, чиновники из областного мингосимущества (МУГИСО), учли некоторые замечания экспертов и в новой версии документа указали, что места под НТО могут выделяться как по результатам торгов, так и без них, на усмотрение муниципальных властей. Однако загвоздка в том, что оснований, которыми местные власти должны руководствоваться, принимая решение о торгах, в проекте нормативного акта
— Логично было бы заключать договоры в автоматическом режиме с предприятиями, у которых истек срок действия предыдущих соглашений, но к работе нет никаких нареканий, — говорит Ханин. — Так сейчас поступают с перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты. Этот опыт можно было бы распространить и на нестационарную торговлю.
Вспомним, что в 1980-е годы в Свердловске работал рынок Шувакиш. Чтобы прийти туда и продать свой товар, достаточно было лишь купить билет. Эксперты считают, что для отдельных видов НТО, например для автолавок, можно было бы ввести подобную процедуру. И бюджет пополняется, и предприниматели не попадают в нелегальное поле. Но пока подобных норм в проекте постановления правительства не содержится. И вообще, весь документ занимает полторы страницы печатного текста. Позиция МУГИСО: область должна сформулировать лишь самые общие принципы работы, а конкретизировать их будут сами муниципалитеты, исходя из своей специфики.
С одной стороны, логично. Потребность в нестационарной торговле везде разная, нельзя равнять под одну гребенку Екатеринбург и Ирбит, Сысерть и Тугулым, Верхнюю Пышму и Новую Лялю.
По мнению члена комитета по ОРВ свердловского отделения «Опоры России» Максима Жеребятникова, итог может быть весьма печален: в 94 муниципалитетах установят 94 совершенно разных порядка предоставления права на размещение НТО. Как следствие — у бизнеса будут разные возможности.
— Кроме того, до сих пор неясно, как будет высчитываться плата за размещение объектов, — продолжает Жеребятников. — Мы предлагали разные варианты, МУГИСО ссылалось на федеральный закон об оценочной деятельности, но никакой конкретики нет до сих пор.
Председатель Думы Сысертского городского округа Олеся
— Я за единообразие применения нормативной базы на территории субъекта Федерации, — говорит
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх предложила МУГИСО разработать порядок предоставления земли под НТО для Екатеринбурга, чтобы впоследствии все остальные муниципалитеты могли использовать его в качестве образца. Изложить общие принципы мало, нужно как минимум дать местным властям ориентир.
Советник министра по управлению госимуществом Свердловской области Юлия Вершецкая заявила, что, согласно проекту постановления, МУГИСО разработает порядок предоставления мест под НТО на землях, находящихся в собственности региона и на неразграниченных землях в Екатеринбурге. Сроков она не назвала, так что непонятно, сможет ли этот документ стать ориентиром для муниципальных властей, или нет.
Компетентно
Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:
— Многие
Между тем.
В некоторых отдаленных поселениях Свердловской области до сих пор нет ни одного магазина. До недавнего времени товары первой необходимости в населенные пункты вдоль железнодорожных линий