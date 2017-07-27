На Среднем Урале разработали правила для киосков и ларьков

Источник: "Российская газета"

Речь идет о проекте постановления правительства, цель которого — сформулировать правила, по которым муниципалитеты будут размещать лотки, киоски и павильоны.

Сейчас проблем в этой сфере предостаточно. У одних предпринимателей земля находится в пользовании на основании договоров аренды, у других они истекли и чиновники отказываются продлевать, у третьих объекты вообще установлены без всяких документов.

Показателен недавний судебный прецедент в Сысерти: комитет по управлению муниципальным имуществом вдруг решил, что вещевой павильон, совмещенный с конечной остановкой двух автобусных маршрутов, портит внешний вид местности, его нужно убрать, а предпринимателя переселить под крышу торгового центра. Сначала чиновники в одностороннем порядке расторгли бессрочный договор аренды земли, потом подали иск в арбитражный суд с требованием обязать владельца павильона освободить участок. Предпринимателю пришлось просить помощи у регионального бизнес-омбудсмена и еще полгода провести в судах, чтобы отстоять право работать на своем месте.

Новый документ, по идее, должен защитить малый бизнес от такого произвола со стороны местных властей. Но эксперты сомневаются, что он сможет оправдать все надежды. Первоначальная версия постановления, к примеру, предполагала, что земля под любой объект может быть выделена только на торгах.

— Это же абсурд, — считает сопредседатель Свердловского областного отделения «Опоры России» Дмитрий Ханин. — Представляете, человеку, захотевшему продать свою картину или поделку из камня на «Аллее мастеров» в Екатеринбурге, придется подавать заявку на аукцион и ждать по меньшей мере четыре месяца, пока его проведут… Почему-то, когда говорят о нестационарных торговых объектах (НТО), все представляют себе только киоски. Но на самом деле форм множество: автолавки, которые по деревням ездят, закусочные на колесах, лотки, развалы и прочее. Крайне унифицированный подход ко всем извратил бы саму идею постановления.

Разработчики, чиновники из областного мингосимущества (МУГИСО), учли некоторые замечания экспертов и в новой версии документа указали, что места под НТО могут выделяться как по результатам торгов, так и без них, на усмотрение муниципальных властей. Однако загвоздка в том, что оснований, которыми местные власти должны руководствоваться, принимая решение о торгах, в проекте нормативного акта по-прежнему нет. Так что неизвестно, кому из предпринимателей земля достанется просто так, а кому предстоит пройти девять кругов ада, чтобы ее получить. Будет это зависеть от типа торгового объекта или его специализации, габаритов, непонятно.

Земля под киоски может выделяться и на торгах, и без них, но чем руководствоваться муниципалитетам, принимая решение, непонятно

— Логично было бы заключать договоры в автоматическом режиме с предприятиями, у которых истек срок действия предыдущих соглашений, но к работе нет никаких нареканий, — говорит Ханин. — Так сейчас поступают с перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты. Этот опыт можно было бы распространить и на нестационарную торговлю.

Вспомним, что в 1980-е годы в Свердловске работал рынок Шувакиш. Чтобы прийти туда и продать свой товар, достаточно было лишь купить билет. Эксперты считают, что для отдельных видов НТО, например для автолавок, можно было бы ввести подобную процедуру. И бюджет пополняется, и предприниматели не попадают в нелегальное поле. Но пока подобных норм в проекте постановления правительства не содержится. И вообще, весь документ занимает полторы страницы печатного текста. Позиция МУГИСО: область должна сформулировать лишь самые общие принципы работы, а конкретизировать их будут сами муниципалитеты, исходя из своей специфики.

С одной стороны, логично. Потребность в нестационарной торговле везде разная, нельзя равнять под одну гребенку Екатеринбург и Ирбит, Сысерть и Тугулым, Верхнюю Пышму и Новую Лялю.

С другой стороны, представители бизнес-объединений опасаются, что власти на местах, не имея ни опыта в нормотворчестве, ни образца перед глазами, своими актами усложнят жизнь малым предпринимателям.

По мнению члена комитета по ОРВ свердловского отделения «Опоры России» Максима Жеребятникова, итог может быть весьма печален: в 94 муниципалитетах установят 94 совершенно разных порядка предоставления права на размещение НТО. Как следствие — у бизнеса будут разные возможности.

— Кроме того, до сих пор неясно, как будет высчитываться плата за размещение объектов, — продолжает Жеребятников. — Мы предлагали разные варианты, МУГИСО ссылалось на федеральный закон об оценочной деятельности, но никакой конкретики нет до сих пор.

Председатель Думы Сысертского городского округа Олеся Сирман-Прочитанская в разговоре с корреспондентом «РГ» также выразила опасения, что без некоего шаблона законотворцы на местах не смогут прописать правила, которые помогут мелким лавочникам справиться с административными препонами, а не создадут новых.

— Я за единообразие применения нормативной базы на территории субъекта Федерации, — говорит Сирман-Прочитанская. — Конечно, специфику местности учитывать надо, но на периферии не так много специалистов, которые могут самостоятельно разработать подобные документы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх предложила МУГИСО разработать порядок предоставления земли под НТО для Екатеринбурга, чтобы впоследствии все остальные муниципалитеты могли использовать его в качестве образца. Изложить общие принципы мало, нужно как минимум дать местным властям ориентир.

Советник министра по управлению госимуществом Свердловской области Юлия Вершецкая заявила, что, согласно проекту постановления, МУГИСО разработает порядок предоставления мест под НТО на землях, находящихся в собственности региона и на неразграниченных землях в Екатеринбурге. Сроков она не назвала, так что непонятно, сможет ли этот документ стать ориентиром для муниципальных властей, или нет.

Компетентно

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:

— Многие почему-то считают, что нестационарная торговля — это ржавые киоски. Мне кажется, так примитивно мыслить выгодно лишь тем, кто в принципе придерживается мнения, что вся торговля должна стать стационарной. Нестационарной занимается в основном малый и микробизнес, у которого просто нет ресурсов, чтобы оплачивать аренду в торговых центрах. Говорить «нет денег — пусть совсем уходят с рынка» тоже неправильно, ведь любой предприниматель платит налоги, и за многими из них стоят работники. Другое дело, что НТО все же должны выглядеть эстетично. Но, чтобы предъявлять предпринимателям какие-то требования, нужно сначала обеспечить им стабильность. Никто не станет вкладываться во внешний вид киоска, имея на руках договор аренды земли на год. Не стоит забывать и о том, что нестационарная торговая сеть — это порой единственный для мелких региональных производителей способ сбыть свою продукцию. Всем известно, как сложно им попасть на полки сетевых магазинов. Так что, принимая любые нормативные акты, регулирующие эту сферу, нужно просчитывать, как они скажутся на местном бизнесе.

Между тем.