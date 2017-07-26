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21:51 (мск), источник: Tengrinews

Вкладчики ЕНПФ разбогатели на 206 миллиардов тенге — ТВ

За полгода будущие казахстанские пенсионеры стали богаче почти на 206 миллиардов тенге. Все эти деньги по счетам вкладчиков уже распределил ЕНПФ. В фонде объяснили, что столько заработать смогли благодаря инвестициям, сообщает КТК.

Источник: Tengrinews

Телеканал поясняет, что если говорить канцелярским языком, то ситуация на финансовых рынках и диверсифицированный инвестиционный портфель принесли этот самый доход. То есть пенсионные деньги вложили в разные инструменты, за которые ЕНПФ получает вознаграждение.

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Отмечается, что портфель сейчас выглядит так: основную долю в нем занимают государственные ценные бумаги Казахстана — почти 42 с половиной процента. Их стоимость больше трех триллионов тенге. На триллион 365 миллиардов купили облигации отечественных банков. Замыкают топовую тройку облигации квазигосударственных организаций. Есть еще депозиты и акции, казахстанские и иностранные. В среднем вся доходность составила 8,1 процента. При этом подчеркивается, что без убытков не обошлось. По данным телеканала, почти 36 пенсионных миллиардов тенге потеряли.

Отмечается, что произошло это из-за переоценки иностранной валюты. Если на инвестициях в долларах из-за роста его стоимости ЕНПФ обогатился, то российский рубль потянул вниз. Также неясно, когда еще 250 миллиардов долларов, вложенных в бумаги обанкротившегося Азербайджанского банка, вернутся на счета будущих казахстанских пенсионеров. Зато пока 10 миллионов вкладчиков ЕНПФ могут радоваться, что 205 миллиардов 700 миллионов тенге в этом году получили.

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Вкладчики ЕНПФ разбогатели на 206 миллиардов тенге - ТВ
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