Вкладчики ЕНПФ разбогатели на 206 миллиардов тенге — ТВ

Источник: Tengrinews

Телеканал поясняет, что если говорить канцелярским языком, то ситуация на финансовых рынках и диверсифицированный инвестиционный портфель принесли этот самый доход. То есть пенсионные деньги вложили в разные инструменты, за которые ЕНПФ получает вознаграждение.

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Отмечается, что портфель сейчас выглядит так: основную долю в нем занимают государственные ценные бумаги Казахстана — почти 42 с половиной процента. Их стоимость больше трех триллионов тенге. На триллион 365 миллиардов купили облигации отечественных банков. Замыкают топовую тройку облигации квазигосударственных организаций. Есть еще депозиты и акции, казахстанские и иностранные. В среднем вся доходность составила 8,1 процента. При этом подчеркивается, что без убытков не обошлось. По данным телеканала, почти 36 пенсионных миллиардов тенге потеряли.