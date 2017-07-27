Почти 90 килограммов мяса уничтожат в Хабаровском крае

Во время проверки торговой точки ООО «Агора ЛТД» (Советская Гавань, улица Ленина, 22а) сотрудники ведомства обнаружили грубые нарушения: на 42 килограмма мяса птицы не было ветеринарных сопроводительных документов, 21 килограмм свинины и мяса птицы хранили и продавали без маркировки мясной продукции, а 66 килограммов продукции из птичьего мяса оказались с истекшим сроком годности.