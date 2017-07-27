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03:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти 90 килограммов мяса уничтожат в Хабаровском крае

Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО нашли мясо сомнительного качества в совгаванском магазине.

Во время проверки торговой точки ООО «Агора ЛТД» (Советская Гавань, улица Ленина, 22а) сотрудники ведомства обнаружили грубые нарушения: на 42 килограмма мяса птицы не было ветеринарных сопроводительных документов, 21 килограмм свинины и мяса птицы хранили и продавали без маркировки мясной продукции, а 66 килограммов продукции из птичьего мяса оказались с истекшим сроком годности.

Специалисты завели три административных дела. Теперь ООО «Агора ЛТД» обязано уничтожить 87 килограммов мяса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

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