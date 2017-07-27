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07:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

23 долгостроя планируют ввести в строй в Новосибирске за два года

Правительство Новосибирской области вместе с мэрией готовят поправки в региональный закон — они расширяют понятие обманутых дольщиков и дают надежду на получение жилья людям, которые вложили деньги в печально известный долгострой на улице Тульской.

Источник: Вести - Новосибирск

Об этом сегодня заявил заместитель областного министра строительства. Напомним, до сих пор проблема была тупиковой. Новосибирцы отдали деньги и получили на руки только предварительные договоры. Закон такой документ не признает.

После внесения поправок, дольщики с Тульской смогут получить статус обманутых, а значит и помощь властей — как пострадавшие по уголовному делу в отношении застройщика.

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Иван Шмидт, заместитель министра строительства Новосибирской области: «Это тот велосипед, который изобретают мэрия и правительство для решения конкретной ситуации, чтобы потом ее транслировать на другие дома. Мы изобретаем новый механизм, чтобы закрыть эту тему, потому что в существующем законодательстве этого нет. Можно было сказать просто — извините дорогие товарищи, вот закон, здесь такой позиции нет — предварительного договора».

Поправки в закон — один из пунктов соглашения с дольщиками дома по улице Тульской. Его уже подписали 15 человек. Определен генеральный подрядчик, который будет завершать долгострой. Выделен земельный участок, за счет которого будут получены средства для окончания стройки. Ситуация, когда обманутые дольщики имеют на руках только предварительные договоры — для региона не стандартная, но она будет разрешена — заверили представители Минстроя и мэрии. На данный момент в области — 48 жилищных долгостроев, в которые вложены средства дольщиков. Большинство из них — в Новосибирске. По каждому сегодня составлена дорожная карта. 23 дома планируют сдать в ближайшие 2 года.

Алексей Кондратьев, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска: «Совместно с министерством строительства Новосибирской области — реестр объектов — их 42 в Новосибирске — мы сверстали. По каждому объекту поэтапно определенность есть по работе, которая будет проводиться».

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