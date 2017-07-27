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05:19 (мск), источник: Вести Иркутск

Работу в Иркутске тяжело найти людям с высшим образованием

Людям с высшим образованием тяжело найти работу в Иркутске. Среди жителей областного центра, жаждущих трудоустройства, заветная «вышка» — у 65%.

Источник: Вести Иркутск

Людям с высшим образованием тяжело найти работу в Иркутске. Среди жителей областного центра, жаждущих трудоустройства, заветная «вышка» — у 65%.

Такую статистику приводит служба исследований сайта HeadHunter. Она проанализировала резюме иркутян, которые они размещали за последний год. А вот люди со средним и средне-специальным образованием таких проблем с поиском работы не испытывают.

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