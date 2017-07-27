Работу в Иркутске тяжело найти людям с высшим образованием
Людям с высшим образованием тяжело найти работу в Иркутске. Среди жителей областного центра, жаждущих трудоустройства, заветная «вышка» — у 65%.
Людям с высшим образованием тяжело найти работу в Иркутске. Среди жителей областного центра, жаждущих трудоустройства, заветная «вышка» — у 65%.
Людям с высшим образованием тяжело найти работу в Иркутске. Среди жителей областного центра, жаждущих трудоустройства, заветная «вышка» — у 65%.
Такую статистику приводит служба исследований сайта HeadHunter. Она проанализировала резюме иркутян, которые они размещали за последний год. А вот люди со средним и