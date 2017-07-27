Иркутскими Як-152 заинтересовались Белоруссия и Казахстан

Ещё две машины в это же время произведут для лётных испытаний. На сегодняшний день Як-152 ещё не принят на вооружение, однако специалисты прогнозируют высокий спрос на модель и за границей. О возможном приобретении самолётов высказались Белоруссия и Казахстан.