Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер 88-летний Клод Риш
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
7 нелепых запретов для беременных
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
8Уникальные витрины Могадишо
06:12 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край продал ферму АО «Хорское»

Участие в аукционе приняла местная фирма и физическое лицо.

Источник: Восток Медиа

Новым хозяином фермы АО «Хорское» стало ООО Хабаровский аграрий. Региональное правительство, которое являлось собственником хозяйства, продало его в ходе электронного аукциона: 3 866 110 штук акций реализовали за 195 миллионов 700 тысяч рублей.

Начальная цена составляла 190 миллионов рублей. Участники трижды повышали ставки. Теперь у победителя есть ферма с более чем двумя тысячами коров и 93 объекта недвижимости: 13 земельных участков, 80 зданий и сооружений, в том числе два жилых помещения и один жилой дом.

«Победителем является общество с ограниченной ответственностью “Хабаровский аграрий”. Всего было два участника аукциона, вторым являлось физическое лицо», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела продажи госимущества и госзакупок Фонда имущества Хабаровского края Александр Останин.

По информации федеральных СМИ фермой АО «Хорское» интересовалась группа компаний «Русагро», однако, как сообщили в Фонде имущества, подавать документы на участие в аукционе холдинг в итоге не стал.

«Действительно, “Русагро” запрашивало у нас пакет документов, мы отрабатывали эти моменты, но, заявлялись ли они на аукцион, мы не знали. Сейчас ждём нового собственника, новых свершений и инвестиций», — отметил заместитель генерального директора по производству и развитию АО «Хорское» Денис Шушаков.

Ранее агентство писало, что АО «Хорское» работает с 30-х годов прошлого века. Акционерное общество стало основным предприятием для нескольких колхозов. Животноводство в Хабаровском крае, особенно молочное производство, находится в трудном положении, но предприятию удавалось держаться за счёт сплочённого коллектива и поддержки со стороны государства.

Новый владелец «Хорского» занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур, а также пшеницы и ячменя. Компания зарегистрирована в декабре прошлого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Медведев рассказал «об удивительной судьбе» Саакашвили
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Мадуро заявил о готовности воевать за пределами Венесуэлы
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
В Японском море ведутся поиски российского моряка
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь