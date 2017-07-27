Хабаровский край продал ферму АО «Хорское»

Источник: Восток Медиа

Новым хозяином фермы АО «Хорское» стало ООО Хабаровский аграрий. Региональное правительство, которое являлось собственником хозяйства, продало его в ходе электронного аукциона: 3 866 110 штук акций реализовали за 195 миллионов 700 тысяч рублей.

Начальная цена составляла 190 миллионов рублей. Участники трижды повышали ставки. Теперь у победителя есть ферма с более чем двумя тысячами коров и 93 объекта недвижимости: 13 земельных участков, 80 зданий и сооружений, в том числе два жилых помещения и один жилой дом.

«Победителем является общество с ограниченной ответственностью “Хабаровский аграрий”. Всего было два участника аукциона, вторым являлось физическое лицо», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела продажи госимущества и госзакупок Фонда имущества Хабаровского края Александр Останин.

По информации федеральных СМИ фермой АО «Хорское» интересовалась группа компаний «Русагро», однако, как сообщили в Фонде имущества, подавать документы на участие в аукционе холдинг в итоге не стал.

«Действительно, “Русагро” запрашивало у нас пакет документов, мы отрабатывали эти моменты, но, заявлялись ли они на аукцион, мы не знали. Сейчас ждём нового собственника, новых свершений и инвестиций», — отметил заместитель генерального директора по производству и развитию АО «Хорское» Денис Шушаков.

Ранее агентство писало, что АО «Хорское» работает с 30-х годов прошлого века. Акционерное общество стало основным предприятием для нескольких колхозов. Животноводство в Хабаровском крае, особенно молочное производство, находится в трудном положении, но предприятию удавалось держаться за счёт сплочённого коллектива и поддержки со стороны государства.