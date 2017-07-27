Ночью в центре Красноярска отремонтируют водопровод

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В ночь с 28 на 29 июля на улице Ленина в Красноярске «КрасКом» выполнит ремонт магистрального водопровода. Работы именно в темное время суток связаны с тем, чтобы не создавать помех общественному и личному транспорту, сообщили в пресс-службе компании.

Для обеспечения безопасности ремонтного персонала при земляных работах с 23.00 28 июля до 8.00 29 июля будет ограничено движение автомобилей по улице Ленина от перекрестка с ул. Парижской Коммуны до перекрестка с ул. Сурикова.

На этот период времени будет приостановлено холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ленина, 11, 11а, 11б, 5а, 3а, 21, 26, 28, 23, 34, 64, 69, 111, 113; ул. Каратанова, 21; ул. Парижской Коммуны, 40, 42; ул. Марковского, 7, 9, 19, 25, 27, 36, 41, 43, 50, 56, 54, 47, 49, 58; ул. А. Лебедевой, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 34, 26, 31; ул. Сурикова, 47, 53; пр. Мира, 32, 34.