Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Человечество может исчезнуть из-за плохого качества спермы
Суд Лондона рассчитал сумму штрафа для Украины за дефолт перед РФ
Как использовать для хранения место вокруг окна
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
8Уникальные витрины Могадишо
06:32 (мск), источник: Newslab.ru

Ночью в центре Красноярска отремонтируют водопровод

Работы именно в темное время суток связаны с тем, чтобы не создавать помех общественному и личному транспорту.

Источник: Reuters

В ночь с 28 на 29 июля на улице Ленина в Красноярске «КрасКом» выполнит ремонт магистрального водопровода. Работы именно в темное время суток связаны с тем, чтобы не создавать помех общественному и личному транспорту, сообщили в пресс-службе компании.

Для обеспечения безопасности ремонтного персонала при земляных работах с 23.00 28 июля до 8.00 29 июля будет ограничено движение автомобилей по улице Ленина от перекрестка с ул. Парижской Коммуны до перекрестка с ул. Сурикова.

На этот период времени будет приостановлено холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ленина, 11, 11а, 11б, 5а, 3а, 21, 26, 28, 23, 34, 64, 69, 111, 113; ул. Каратанова, 21; ул. Парижской Коммуны, 40, 42; ул. Марковского, 7, 9, 19, 25, 27, 36, 41, 43, 50, 56, 54, 47, 49, 58; ул. А. Лебедевой, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 34, 26, 31; ул. Сурикова, 47, 53; пр. Мира, 32, 34.

Жителям рекомендуется набрать воды, а водителям скорректировать свой маршрут на этом участке улицы Ленина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Высокопоставленный красноярский полицейский попался на хищении 800 тысяч рублей
Медведев рассказал «об удивительной судьбе» Саакашвили
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Мадуро заявил о готовности воевать за пределами Венесуэлы
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
В Японском море ведутся поиски российского моряка
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь