В районе «Красфармы» появится отель с ресторанами

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В районе «Красфармы» на ул. Подгорной в Свердловском районе появится гостиница с кафе и ресторанами. Сейчас мэрия Красноярска ищет арендатора земли, который согласится на реализацию проекта.

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 22,79 млн рублей, а площадь — 2627 кв. метров. Территория относится к категории «земли населенных пунктов». Мэрия планирует сдать участок в аренду на 5,5 лет. Стоимость владения землей — 116 тыс. рублей в год.

Также в аренду сдается территория на ул. Садовой в Октябрьском районе. Землю площадью 1627 кв. метров отдают арендатору под спортивный комплекс. Кадастровая стоимость участка примерно равна 6 млн рублей, а цена годовой аренды — 800 тысяч рублей. Комплекс нужно построить за 2 года и 8 месяцев.