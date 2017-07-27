Омская область выделила еще 60 миллионов на ремонт Юбилейного моста

Правительство Омской области приняло решение направить 140 миллионов рулей на развитие инфраструктуры в районах региона.

Так, за счет областных средств, находящихся в распоряжении министерства строительства и ЖКК Омской области, на содержание городских дорог перечислят 63 миллиона рублей, причем большая часть этих субсидий пойдет на реконструкцию Юбилейного моста в городе. Напомним, к его ремонту приступят уже в сентябре этого года.

Также Минстрой направит 12,4 миллиона рублей на приобретение и установку технологического оборудования на объектах ЖКХ в Черлакском, Муромцевском, Большеуковском, Павлоградском и Колосовском районах. 28 миллионов рублей субсидий перечислят на проектирование асфальтированных дорог, ведущих к важным объектам переработки сельхозпродукции в 13 районах региона.

В рамках программы по развитию сельских территорий региональный Минсельхозпрод выделил дополнительные 19,5 миллиона рублей на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов в Москаленском районе. Общая протяженность водопроводных сетей составит около 30 километров.