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09:01 (мск), источник: Om1.ru

Омская область выделила еще 60 миллионов на ремонт Юбилейного моста

Региональный кабинет министров распределил бюджетные субсидии на нужды дорожной отрасли, улучшение водоснабжения и ЖКХ.

Правительство Омской области приняло решение направить 140 миллионов рулей на развитие инфраструктуры в районах региона.

Так, за счет областных средств, находящихся в распоряжении министерства строительства и ЖКК Омской области, на содержание городских дорог перечислят 63 миллиона рублей, причем большая часть этих субсидий пойдет на реконструкцию Юбилейного моста в городе. Напомним, к его ремонту приступят уже в сентябре этого года.

Также Минстрой направит 12,4 миллиона рублей на приобретение и установку технологического оборудования на объектах ЖКХ в Черлакском, Муромцевском, Большеуковском, Павлоградском и Колосовском районах. 28 миллионов рублей субсидий перечислят на проектирование асфальтированных дорог, ведущих к важным объектам переработки сельхозпродукции в 13 районах региона.

В рамках программы по развитию сельских территорий региональный Минсельхозпрод выделил дополнительные 19,5 миллиона рублей на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов в Москаленском районе. Общая протяженность водопроводных сетей составит около 30 километров.

Кроме того, за счет бюджетных инвестиций область направила 18,6 миллионов рублей на другие объекты капитального строительства в сельской местности.

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