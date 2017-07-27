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08:57 (мск), источник: СуперОмск

Жуков пообещал Омску 1 млрд рублей на дороги в 2018 году

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков считает, что Омск может претендовать на получение еще 1 млрд рублей на дороги в следующем году.

В Омске прошло заседание комиссии под председательством первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, на котором обсуждалась реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». Накануне в городе досрочно был сдан 30-й объект. Укладка второго слоя асфальта полностью завершилась на улице Гуртьева в Ленинском округе. До начала августа осталось привести в порядок только на дорогу на улице XXII Партсъезда.

«Учитывая то, что все-таки Омск — это северная территория, оправдано широкое использование различных современных технологий, которые позволяют продлить срок службы дорог без ремонта даже свыше гарантийного… Омск как территория, доказавшая умение рачительно организовывать расходование выделяемых средств на эти цели, должен получить значительные ассигнования из федерального и областного бюджетов. Думаю, это не менее одного миллиарда рублей», — заявил Александр Жуков.

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