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07:31 (мск), источник: Informburo.kz

Названы пять регионов, больше всех пополняющих бюджет Казахстана

В этот список вошли города Алматы, Астана и Атырауская, Актюбинская и Карагандинская области.

Источник: Informburo.kz

Статистики озвучили пять регионов, жители которых больше всего в Казахстане заплатили налогов в течение первого полугодия 2017 года.

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По данным портала energyprom.kz, 60% всех налоговых поступлений госказны приходится на пять регионов. Из Алматы поступило 823,8 млрд тенге, Атырауской области — 447,7 млрд тенге, Астаны — 440,7 млрд тенге, Актюбинской области — 164,7 млрд тенге, Карагандинской области — 162,4 млрд тенге.

По итогам первого полугодия 2017 года ненефтяной доход страны вырос на 21% к аналогичному периоду прошлого года, составив 5 трлн тенге, из которых 3,2 трлн тенге — налоговые поступления.

Налоговики перевыполнили план текущего периода на 120,2 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 400 млрд тенге или на 14%.

В текущем году госбюджет намерен собрать 6,7 трлн тенге налогов.

Из 3,2 трлн тенге налоговых поступлений 2,2 трлн тенге приходится на подоходный налог, налог на добавочную стоимость и социальный налог.

Источник: Informburo.kz

За шесть месяцев НДС пополнил казну на 761 млрд тенге (+11% к первому полугодию прошлого года). В том числе НДС на товары внутреннего производства составил 283,5 млрд тенге (-0,9%), на импортируемые товары — 230,2 млрд тенге (+11,3%). Поступления КПН составили 753 млрд тенге (+8%), ИПН — 377 млрд тенге (+10%), соцналог — 277 млрд тенге (+10%).

За своё имущество жители заплатили 115,8 млрд тенге (+15,5%), за автомобили — 24,6 млрд тенге (+26,4%).

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