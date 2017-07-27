В Омске осталось отремонтировать всего одну дорогу
Подрядчик закончил ремонт на 30 дороге из 31.
Подрядчик закончил ремонт на 30 дороге из 31.
В городе закончился ремонт на 30-м по счету объекте по программе «Безопасные и качественные дороги». На улице Гуртьева полностью закончили укладывать второй слой асфальта.
Таким образом, к началу августа дорожникам осталось привести в порядок всего один объект — улицу 22 Партсъезда. Здесь второй слой асфальта уложили уже на 66%.
Вчера ход реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Омске оценила представительная комиссия, которую возглавлял первый заместитель председателя Государственной Думы, председатель общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Жуков.
Депутаты высоко оценили работу мэрии по выполнению федерального проекта и заявили, что в следующем году Омск снова может получить 1 миллиард рублей на ремонт дорог.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— За последние два года нам удалось кардинально изменить к лучшему состояние дорог в Омске. Этого мы бы никогда не добились без соответствующего партийного проекта. Он рассчитан не на один год и предполагает финансирование не только ремонта, но также строительства и реконструкции дорожных объектов/