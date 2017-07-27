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08:11 (мск), источник: Tengrinews

Исекешев поручил проверить ЖК «Хайвил»

В акимате Астаны прошло заседание под руководством Асета Исекешева, в рамках которого рассмотрен ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности города, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Источник: Tengrinews

«По поручению главы города заместитель акима Косман Айтмуxамбетов совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям столицы организует проверку ЖК “Хайвил” по вопросам противопожарной безопасности», — говорится в сообщении сайта.

Сообщается, что на заседании также были рассмотрены текущие вопросы по следующим темам: проблемы долевого участия в жилищном строительстве, объекты жизнедеятельности города, обеспечение безопасности и оперативная обстановка в городе, освоение бюджетных средств, цены на продукты питания, новые подходы в секторе ЖКХ.

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