Исекешев поручил проверить ЖК «Хайвил»

«По поручению главы города заместитель акима Косман Айтмуxамбетов совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям столицы организует проверку ЖК “Хайвил” по вопросам противопожарной безопасности», — говорится в сообщении сайта.

Сообщается, что на заседании также были рассмотрены текущие вопросы по следующим темам: проблемы долевого участия в жилищном строительстве, объекты жизнедеятельности города, обеспечение безопасности и оперативная обстановка в городе, освоение бюджетных средств, цены на продукты питания, новые подходы в секторе ЖКХ.