Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума поставила "крест" на российском туризме - эксперт
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Воля и Утяшева опубликовали редкие снимки с детьми - СМИ
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Отпуск с дымком
08:14 (мск), источник: "Российская газета"

Работодатели УрФО выразили недовольство навыками выпускников

Производственники в регионах не вполне удовлетворены рынком труда.

В опросе, который проводило Агентство стратегических инициатив (АСИ) в мае-июле 2017 года через государственную информсистему (ГИС) «Промышленность», участвовали 429 предприятий из 72 субъектов РФ, в том числе из 20 пилотных, где с 2016 года внедряется стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.

— У исследования две цели. Во-первых, получить независимое мнение о состоянии рынка труда и качестве подготовки выпускников учебных заведений. Во-вторых, выяснить, насколько тесна связка на территории между индустриальным, образовательным и инвестиционным блоками, — поясняет Юлия Ханьжина, руководитель департамента кадрового обеспечения промышленного роста АСИ.

Что же показал опрос? Если в малом бизнесе остро не хватает инженеров, то крупный больше нуждается в рабочих 5−6 разряда. Также востребованы узкие технические специальности. В целом по обеим категориям уровень дефицита кадров практически на всех региональных рынках превышает 60 процентов.

Подавляющее большинство предприятий ищет новых сотрудников через специализированные интернет-порталы или службу занятости. Также источником кадрового резерва являются производственные практики и стажировки.

И кто же приходит на практику? Люди, неплохо подкованные теоретически, но профаны с точки зрения навыков. Практическая подготовка выпускников учебных заведений устраивает всего 45 процентов работодателей, причем слушатели высшей школы, по их мнению, готовы к реальному производству хуже, чем учащиеся колледжей и техникумов. Более половины респондентов отмечает, что молодежь необходимо дотягивать до нужного уровня или переобучать. Особенно остро эта проблема стоит в машиностроении и ОПК. Хотя именно эти отрасли, наряду с энергетикой, больше всего вкладываются в материально-техническую базу образовательных организаций. Возможно, ситуация изменится, когда внесут изменения в Налоговый кодекс и работодатели получат возможность компенсировать затраты на закупку оборудования для колледжей. Во всяком случае такая тема в Госдуме поднималась.

Интересно, что с органами власти по кадровым вопросам взаимодействуют более половины опрошенных, но только 37 процентов удовлетворены этими контактами. В частности, бизнес называет утверждение контрольных цифр приема абитуриентов «игрой в одни ворота»: заявки собираются, а итоги доводятся лишь до 46 процентов предприятий.

— Полной удовлетворенности не будет никогда. Цифры приема прогнозируются на основе массового спроса, а из 100 тысяч субъектов хозяйственной деятельности в нашем регионе, к примеру, активность проявляют в лучшем случае 15 тысяч. Плюс конфликт отраслей. Меж тем набор надо планировать так, чтобы не было в дальнейшем дисбаланса между продавцами, поварами, слесарями и т. п. на рынке труда, — пытался объясниться за всю систему образования Андрей Головнин, начальник управления развития трудовых ресурсов и профобразования минтруда Новосибирской области.

Более половины молодых специалистов приходится переобучать. Особенно остра эта проблема в машиностроении и ОПК

— Минобр должен менять мотивацию педсостава: сегодня школа заточена на выпуск ребят с высоким баллом по ЕГЭ. То есть в 9-м классе «выбрасывают» тех, кто обеспечить этот балл не способен. Если в СССР еще в школе человек проходил курсы профориентации, за два года получал профессию или понимал, что это не его призвание, то теперь поступают в ссузы необдуманно (в радиотехникум, по отзывам педагогов, сдают документы парни, которые и паяльника в руках не держали. — Прим. ред.), — парирует Алексей Дронов, управляющий директор завода в Первоуральске. — Образовательный стандарт требует от слесаря три компетенции, нам же надо 14, у технолога — 12. Если не повышать требования к практическим навыкам выпускников, кто будет управлять машинами на производстве, ведь их возможности конечны?

Надо сказать, что УрФО по многим показателям отличается от других округов, причем в положительную сторону. В частности, Свердловская область возглавляет топ-5 по уровню удовлетворенности цифрами приема абитуриентов и софинансированию системы образования, Челябинская замыкает пятерку регионов, где бизнес максимально активен в выражении своей позиции, а тюменцы положительно оценили работу власти в вопросах кадрового обеспечения.

— Опрос мы не прекращаем, надеемся, что новые предприятия подключатся к нему, — подчеркивает Юлия Ханьжина. — Надо изучать все в динамике, на уровне региональных норм можно многое поменять.

К примеру, предлагается увеличить количество часов на производственную практику. А также набрать в регионе пул экспертов по узким специализациям и компетенциям будущего, допустим, по разработке шельфа. В перспективе на базе ГИС «Промышленность» минпромторг обещает создать банк вакансий и резюме, но пока эту роль могут выполнять региональные сайты.

Еще один вариант преодоления разрыва между теорией и практикой предложил Роберт Уразов, гендиректор Союза «Молодые профессионалы». Демонстрационный экзамен по стандартам движения World Skills отчасти напоминает чемпионат, только задание не меняется и зрителей нет. Его сдали уже 14 124 человека, 20 предприятий подписали соглашения о признании результатов экзамена.

— Мы не ставили задачу максимального охвата, важно было выработать модель, рассчитать время, человеко-затраты. Если на чемпионате на каждого соревнующегося — один эксперт, то здесь на 14 тысяч учащихся — всего три тысячи экспертов, в том числе 200 внешних, из бизнеса, — поясняет Уразов. — Также в этом году мы планируем обучить 5000 мастеров по 70 современным компетенциям. Их тестовым заданием станет воспитание минимум двух участников чемпионата.

Мнение

Сергей Свинин, заместитель гендиректора по персоналу ПАО «МЗиК»:

— Исследование АСИ интересно, но оценка слишком уж укрупненная. То же машиностроение очень разнообразно, у каждого сектора свой рынок. К тому же рынок труда в моногороде и городе, где 3−4 крупных предприятия, очень отличается. Нужно уточнять показатели, привлекая для этого объединения работодателей.

Почему такой разрыв между теорией и практикой? Потому что практических занятий по рабочим специальностям немного. И в целом среднее профобразование не учитывает особенности конкретных предприятий. Например, операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики после выпуска соответствуют второму классу, а в ОПК задачи на уровне 4−5 класса. Мы вынуждены любого доучивать, прежде чем дать ему зарабатывать. Это может занимать 4 -6 месяцев.

Как уменьшить процент неудовлетворенности работодателей? Я не сторонник жесткого регулирования. Наш завод, к примеру, находит общий язык с директорами ссузов в Екатеринбурге, помогает им сформировать линейку оборудования, в пяти учебных заведениях созданы центры, где ребята в формате выпускных экзаменов проходят независимую оценку квалификаций. За последние 3−5 лет ситуация в Свердловской области изменилась значительно. Раньше одни учили, другие работали и друг на друга смотрели если не с вызовом, то с каким-то ожиданием. Теперь препятствий для взаимодействия нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Узнай, стоит ли обменивать рубли на растущие доллары и евро
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
В Японском море ведутся поиски российского моряка
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь