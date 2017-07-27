Работодатели УрФО выразили недовольство навыками выпускников

В опросе, который проводило Агентство стратегических инициатив (АСИ) в мае-июле 2017 года через государственную информсистему (ГИС) «Промышленность», участвовали 429 предприятий из 72 субъектов РФ, в том числе из 20 пилотных, где с 2016 года внедряется стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.

— У исследования две цели. Во-первых, получить независимое мнение о состоянии рынка труда и качестве подготовки выпускников учебных заведений. Во-вторых, выяснить, насколько тесна связка на территории между индустриальным, образовательным и инвестиционным блоками, — поясняет Юлия Ханьжина, руководитель департамента кадрового обеспечения промышленного роста АСИ.

Что же показал опрос? Если в малом бизнесе остро не хватает инженеров, то крупный больше нуждается в рабочих 5−6 разряда. Также востребованы узкие технические специальности. В целом по обеим категориям уровень дефицита кадров практически на всех региональных рынках превышает 60 процентов.

Подавляющее большинство предприятий ищет новых сотрудников через специализированные интернет-порталы или службу занятости. Также источником кадрового резерва являются производственные практики и стажировки.

И кто же приходит на практику? Люди, неплохо подкованные теоретически, но профаны с точки зрения навыков. Практическая подготовка выпускников учебных заведений устраивает всего 45 процентов работодателей, причем слушатели высшей школы, по их мнению, готовы к реальному производству хуже, чем учащиеся колледжей и техникумов. Более половины респондентов отмечает, что молодежь необходимо дотягивать до нужного уровня или переобучать. Особенно остро эта проблема стоит в машиностроении и ОПК. Хотя именно эти отрасли, наряду с энергетикой, больше всего вкладываются в материально-техническую базу образовательных организаций. Возможно, ситуация изменится, когда внесут изменения в Налоговый кодекс и работодатели получат возможность компенсировать затраты на закупку оборудования для колледжей. Во всяком случае такая тема в Госдуме поднималась.

Интересно, что с органами власти по кадровым вопросам взаимодействуют более половины опрошенных, но только 37 процентов удовлетворены этими контактами. В частности, бизнес называет утверждение контрольных цифр приема абитуриентов «игрой в одни ворота»: заявки собираются, а итоги доводятся лишь до 46 процентов предприятий.

— Полной удовлетворенности не будет никогда. Цифры приема прогнозируются на основе массового спроса, а из 100 тысяч субъектов хозяйственной деятельности в нашем регионе, к примеру, активность проявляют в лучшем случае 15 тысяч. Плюс конфликт отраслей. Меж тем набор надо планировать так, чтобы не было в дальнейшем дисбаланса между продавцами, поварами, слесарями и т. п. на рынке труда, — пытался объясниться за всю систему образования Андрей Головнин, начальник управления развития трудовых ресурсов и профобразования минтруда Новосибирской области.

Более половины молодых специалистов приходится переобучать. Особенно остра эта проблема в машиностроении и ОПК

— Минобр должен менять мотивацию педсостава: сегодня школа заточена на выпуск ребят с высоким баллом по ЕГЭ. То есть в 9-м классе «выбрасывают» тех, кто обеспечить этот балл не способен. Если в СССР еще в школе человек проходил курсы профориентации, за два года получал профессию или понимал, что это не его призвание, то теперь поступают в ссузы необдуманно (в радиотехникум, по отзывам педагогов, сдают документы парни, которые и паяльника в руках не держали. — Прим. ред.), — парирует Алексей Дронов, управляющий директор завода в Первоуральске. — Образовательный стандарт требует от слесаря три компетенции, нам же надо 14, у технолога — 12. Если не повышать требования к практическим навыкам выпускников, кто будет управлять машинами на производстве, ведь их возможности конечны?

Надо сказать, что УрФО по многим показателям отличается от других округов, причем в положительную сторону. В частности, Свердловская область возглавляет топ-5 по уровню удовлетворенности цифрами приема абитуриентов и софинансированию системы образования, Челябинская замыкает пятерку регионов, где бизнес максимально активен в выражении своей позиции, а тюменцы положительно оценили работу власти в вопросах кадрового обеспечения.

— Опрос мы не прекращаем, надеемся, что новые предприятия подключатся к нему, — подчеркивает Юлия Ханьжина. — Надо изучать все в динамике, на уровне региональных норм можно многое поменять.

К примеру, предлагается увеличить количество часов на производственную практику. А также набрать в регионе пул экспертов по узким специализациям и компетенциям будущего, допустим, по разработке шельфа. В перспективе на базе ГИС «Промышленность» минпромторг обещает создать банк вакансий и резюме, но пока эту роль могут выполнять региональные сайты.

Еще один вариант преодоления разрыва между теорией и практикой предложил Роберт Уразов, гендиректор Союза «Молодые профессионалы». Демонстрационный экзамен по стандартам движения World Skills отчасти напоминает чемпионат, только задание не меняется и зрителей нет. Его сдали уже 14 124 человека, 20 предприятий подписали соглашения о признании результатов экзамена.

— Мы не ставили задачу максимального охвата, важно было выработать модель, рассчитать время, человеко-затраты. Если на чемпионате на каждого соревнующегося — один эксперт, то здесь на 14 тысяч учащихся — всего три тысячи экспертов, в том числе 200 внешних, из бизнеса, — поясняет Уразов. — Также в этом году мы планируем обучить 5000 мастеров по 70 современным компетенциям. Их тестовым заданием станет воспитание минимум двух участников чемпионата.

Мнение

Сергей Свинин, заместитель гендиректора по персоналу ПАО «МЗиК»:

— Исследование АСИ интересно, но оценка слишком уж укрупненная. То же машиностроение очень разнообразно, у каждого сектора свой рынок. К тому же рынок труда в моногороде и городе, где 3−4 крупных предприятия, очень отличается. Нужно уточнять показатели, привлекая для этого объединения работодателей.

Почему такой разрыв между теорией и практикой? Потому что практических занятий по рабочим специальностям немного. И в целом среднее профобразование не учитывает особенности конкретных предприятий. Например, операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики после выпуска соответствуют второму классу, а в ОПК задачи на уровне 4−5 класса. Мы вынуждены любого доучивать, прежде чем дать ему зарабатывать. Это может занимать 4 -6 месяцев.