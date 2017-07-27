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08:10 (мск), источник: Zakon.kz

Спрос казахстанцев на доллары в июне упал на 2%

И это несмотря на заметное ослабление валютного курса тенге.

Источник: Zakon.kz

Несмотря на усиление волатильности валютного курса тенге, казахстанцы в июне 2017 года сократили покупку наличных долларов США на 1,9%, или на $15,4 млн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

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Это нетипичное поведение потребительского спроса на американскую валюты для этого времени года — напротив, в июне объемы продаж долларов США в обменниках увеличиваются в среднем на 13,5% по сравнению с маем. В 2004—2016 годов рост спроса на доллары в июне варьировал от 4,4% до 29,6%.

Напомним, что в мае сумма покупок валюты в обменных пунктах страны увеличилась на 47,2% в преддверии сезона отпусков. Сокращение продаж долларов в обменниках наблюдалось на фоне достаточно заметного ослабления нацвалюты.

За июнь официальный курс USD/KZT вырос на 3,3% против снижения на 1% в мае текущего года. Июньское ослабление тенге стало реакцией на падение цен на нефть на мировых торговых площадках.

Для снижения давления Нацбанк РК впервые за последние 9 месяцев осуществил валютные интервенции, продав на внутреннем рынке $101 млн в период пикового спроса на инвалюту — 21 и 22 июня 2017 года. В течение июня официальный курс достигал 327,63 тенге за доллар США.

В июне текущего года снижение спроса на доллары США было зафиксировано в 5 регионах РК из 16 — год назад сокращение было замечено только в одном регионе. Наиболее сильно объемы продаж населению наличных долларов упали в обменных пунктах Алматы — на 10,4%, или на $41,6 млн. В результате доля «южной столицы» в совокупном объеме спроса снизилась до 44% с 48,2% в мае.

На втором месте ЮКО — жители региона в июне купили на 9,3%, или на $9 млн, меньше инвалюты, чем в мае этого же года. В тройку регионов РК, где зафиксировано самое значительное сокращение спроса на доллары в июне, попала Павлодарская область. Здесь было куплено на 9,3%, или на $2 млн, меньше наличных долларов, чем месяцем ранее.

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