Из Новосибирска в Красноярск можно будет улететь за 999 рублей, авиакомпания «Победа» открыла продажи билетов, заявили в пресс-службе красноярского аэропорта «Емельяново». Пассажирам предложили более 5000 тысяч билетов по такой цене с учетом всех сборов. Их количество ограничено.