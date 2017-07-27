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08:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Из Новосибирска в Красноярск можно будет улететь за 999 рублей

С 30 сентября авиакомпания «Победа» запустит прямые рейсы менее, чем за тысячу рублей, сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска «Емельяново».

Из Новосибирска в Красноярск можно будет улететь за 999 рублей, авиакомпания «Победа» открыла продажи билетов, заявили в пресс-службе красноярского аэропорта «Емельяново». Пассажирам предложили более 5000 тысяч билетов по такой цене с учетом всех сборов. Их количество ограничено.

Первый рейс вылетит уже 30 сентября. Рейсы станут регулярными — «Боинги» будут вылетать ежедневно.

Время в пути составит менее полутора часов.

«Новый рейс — это удобство и дополнительная возможность для организации бизнес поездок. Специальные тарифы — позволят совершать авиаперелеты в соседний регион и людям с небольшим уровнем дохода, например, студентам и пенсионерам», -отметил генеральный директор Международного аэропорта «Емельяново» Андрей Метцлер.

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