Из Новосибирска в Красноярск можно будет улететь за 999 рублей
С 30 сентября авиакомпания «Победа» запустит прямые рейсы менее, чем за тысячу рублей, сообщили в
С 30 сентября авиакомпания «Победа» запустит прямые рейсы менее, чем за тысячу рублей, сообщили в
Из Новосибирска в Красноярск можно будет улететь за 999 рублей, авиакомпания «Победа» открыла продажи билетов, заявили в
Первый рейс вылетит уже 30 сентября. Рейсы станут регулярными — «Боинги» будут вылетать ежедневно.
Время в пути составит менее полутора часов.
«Новый рейс — это удобство и дополнительная возможность для организации бизнес поездок. Специальные тарифы — позволят совершать авиаперелеты в соседний регион и людям с небольшим уровнем дохода, например, студентам и пенсионерам», -отметил генеральный директор Международного аэропорта «Емельяново» Андрей Метцлер.