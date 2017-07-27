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08:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Поток иностранных туристов увеличился в разы на Байкале

МЧС России изменило подход к обеспечению безопасности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Поток иностранных туристов, в особенности из Китая, увеличился в разы на Байкале за последние 5 лет. МЧС России изменило подход к обеспечению безопасности, текст для памяток по пожарной безопасности был направлен в представительство Министерства иностранных дел России в Иркутске, был выполнен его перевод на китайский язык. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Особенно популярным стал Ольхон — крупнейший из островов, являющийся территорией Прибайкальского национального парка и отделенный от материка проливом Малое море.

«Большая часть отдыхающих прибывает из Китайской Народной Республики в сопровождении гидов, к сожалению, недостаточно полно информирующих жителей Поднебесной о возможных рисках и особенностях пребывания на острове. Этот пробел и решили восполнить сотрудники МЧС России», — отметили в ведомстве.

В памятке, разработанной сотрудниками главного управления, отображены ключевые моменты требований пожарной безопасности, алгоритм действий при пожаре, в том числе эвакуации, телефоны экстренных служб. Материал, изложен в доступной форме, что позволяет за несколько минут усвоить жизненно важную информацию.

«В 2017 году на острове Ольхон было зарегистрировано три пожара, и все они произошли на частных территориях, где размещаются иностранные граждане. Гостевые дома не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, с грубейшими нарушениями был осуществлен монтаж электропроводки, который и привел к пожарам. Только после вмешательства государственных инспекторов владельцы “мини-гостиниц” начали работу по приведению объектов в надлежащее состояние. С администраторами гостевых домов были проведены беседы и инструктажи, им были вручены переведенные на иностранные языки памятки для дальнейшей их передачи гостям», — отметила главный государственный инспектор Ольхонского района по пожарному надзору Ирина Шикуева.

Дикий туризм всегда вызывает особую настороженность у представителей экстренных служб. Стихийно прибывающие группы иностранных туристов под руководством гидов-соотечественников, плохо владеющих русским языком, находятся в группе риска. Возникают сложности в общении с инспекторами — туристы из Поднебесной зачастую не владеют даже английским языком. В связи с этим сотрудники МЧС России вынуждены помимо европейских языков, осваивать и китайский язык. Первопроходцами в этом направлении стали инспекторы Ольхонского района и Иркутска, где традиционно высок поток китайских граждан.

«Из-за наплыва иностранных туристов на озере Байкал мы меняем подход к обеспечению безопасности. Специалистами разработаны памятки по безопасности на воде и на льду и посещению лесов. Эта информация будет доступна на нескольких языках. Также мы поощряем стремление сотрудников проходить обучение на языковых курсах», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Сотрудники МЧС, стараются максимально привлекать к профилактическим рейдам студентов-волонтеров, обучающихся на факультетах иностранных языков вузов Иркутска, которые с энтузиазмом участвуют в таких мероприятиях.

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