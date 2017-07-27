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08:15 (мск), источник: Восток Медиа

Территорию Гупровского городка в Хабаровске выставят на аукцион

Обладателю участка придётся расселить жителей 300 квартир.

Источник: Восток Медиа

Администрация Хабаровска готовится выставить на аукцион участок в районе Гупровского городка. На эти меры пойдут для развития застроенных территорий и их дальнейшего освоения. Сейчас на этой земле стоят двухэтажные деревянные бараки.

«Мы уже лет десять хотим выставить эту территорию на аукцион, но раньше не могли этого сделать, поскольку это была ведомственная территория — земля принадлежала железнодорожникам. Сейчас дома переданы администрации города, поэтому мы можем делать какие-то шаги», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» первый заместителя директора департамента архитектуры, строительства и землепользования городской администрации Аркадий Корзун.

Планируется, что аукцион проведут в этом году. Победителю, прежде чем начинать освоение территории, придётся расселить жильцов порядка 300 квартир.

Ранее агентство писало, что жители бараков в Гупровском городке давно мечтают о переселении в благоустроенные квартиры. Их дома заливает во время дождей, рядом периодически возникают свалки, часто наведываются грызуны в поисках убежища. В мае этого года мэр Хабаровска Александр Соколов сообщил, что застройкой этой территории заинтересовались московские инвесторы.

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