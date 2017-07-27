Территорию Гупровского городка в Хабаровске выставят на аукцион

Источник: Восток Медиа

Администрация Хабаровска готовится выставить на аукцион участок в районе Гупровского городка. На эти меры пойдут для развития застроенных территорий и их дальнейшего освоения. Сейчас на этой земле стоят двухэтажные деревянные бараки.

«Мы уже лет десять хотим выставить эту территорию на аукцион, но раньше не могли этого сделать, поскольку это была ведомственная территория — земля принадлежала железнодорожникам. Сейчас дома переданы администрации города, поэтому мы можем делать какие-то шаги», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» первый заместителя директора департамента архитектуры, строительства и землепользования городской администрации Аркадий Корзун.

Планируется, что аукцион проведут в этом году. Победителю, прежде чем начинать освоение территории, придётся расселить жильцов порядка 300 квартир.