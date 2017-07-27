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08:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские бараки заменят многоквартирниками

После сноса в Пионерском.

В Пионерском поселке на месте предназначенного к сносу аварийного жилья будет построен жилой комплекс на 940 человек и детский сад на 100 мест. План освоения этого участка выставлен на сайте областного минстроя, сообщает «Уралинформбюро».

Заказчиком проекта планировки и межевания территории выступило Управление капстроительства Екатеринбурга. Согласно плану, здесь будут снесены пустующие бараки по адресам: улица Солнечная (дом № 33а и 41а) и улица Советская (дома №№ 1а и 1б). На их месте построят многоэтажные жилые дома общей площадью 31 000 квадратных метров. Протяженность улично-дорожной сети в районе при этом будет увеличена на 500 метров. Более подробно о проекте застройки участка будет рассказано на публичных слушаниях, которые состоятся 14 августа в помещении лицея № 88.

Бараки на Советской и Солнечной были признаны аварийными в 2013 и 2015 годах. Всего же в Екатеринбурге числится 1221 строение, ранее признанное аварийным и предназначенным к сносу с последующим жилищным строительством на освобожденных территориях. Список этих домов был утвержден решением Екатеринбургской гордумы в 2013 году.

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