Екатеринбургские бараки заменят многоквартирниками

В Пионерском поселке на месте предназначенного к сносу аварийного жилья будет построен жилой комплекс на 940 человек и детский сад на 100 мест. План освоения этого участка выставлен на сайте областного минстроя, сообщает «Уралинформбюро».

Заказчиком проекта планировки и межевания территории выступило Управление капстроительства Екатеринбурга. Согласно плану, здесь будут снесены пустующие бараки по адресам: улица Солнечная (дом № 33а и 41а) и улица Советская (дома №№ 1а и 1б). На их месте построят многоэтажные жилые дома общей площадью 31 000 квадратных метров. Протяженность улично-дорожной сети в районе при этом будет увеличена на 500 метров. Более подробно о проекте застройки участка будет рассказано на публичных слушаниях, которые состоятся 14 августа в помещении лицея № 88.