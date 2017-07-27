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10:00 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Из-за жары в донском регионе усилен ветконтроль за рыбной продукцией

В связи с жарой на Дону усиливают ветконтроль за рыбной продукцией. Об этом сообщает пресс-центр Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Профилактические меры направлены на обеспечение безопасности товара. Специалисты будут обследовать деятельность рыбодобывающих, рыбоприемных и рыбоперерабатывающих предприятий в усиленном режиме до конца рыболовного сезона. Особое внимание уделят оборудованию для охлаждения, хранения и транспортировки.

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