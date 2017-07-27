Из-за жары в донском регионе усилен ветконтроль за рыбной продукцией
В связи с жарой на Дону усиливают ветконтроль за рыбной продукцией. Об этом сообщает
В связи с жарой на Дону усиливают ветконтроль за рыбной продукцией. Об этом сообщает
Профилактические меры направлены на обеспечение безопасности товара. Специалисты будут обследовать деятельность рыбодобывающих, рыбоприемных и рыбоперерабатывающих предприятий в усиленном режиме до конца рыболовного сезона. Особое внимание уделят оборудованию для охлаждения, хранения и транспортировки.